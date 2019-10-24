Стрим альбома MALEVICH «Our Hollow»

Не знаю, каким искусством вдохновлялись музыканты группы MALEVICH из Атланты, но их дичайший психотичный краст-грайнд смотрится весьма живописно. Альбом Our Hollow официально выходит 25 октября, но официальный стрим есть прямо сейчас.

<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://malevichatlanta.bandcamp.com/album/our-hollow" >Our Hollow by Malevich</a>