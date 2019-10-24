Не знаю, каким искусством вдохновлялись музыканты группы MALEVICH из Атланты, но их дичайший психотичный краст-грайнд смотрится весьма живописно. Альбом Our Hollow официально выходит 25 октября, но официальный стрим есть прямо сейчас.
Стрим альбома MALEVICH «Our Hollow»
Anastasiya, рубрика(и): Быстрые новости
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Теги: Malevich
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Runemagick Into Desolate Realms
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Agent Steel No Other Godz Before Me
Life Of Agony The Sound Of Scars
Toxic Holocaust Primal Future: 2019
Babymetal Metal Galaxy
Boris LφVE & EVφL
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Exhumed Horror
Sunn O))) Pyroclasts
Norma Jean All Hail
Vanden Plas The Ghost Xperiment - Awakening
Konkhra Alpha And The Omega
Insomnium Heart Like A Grave
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