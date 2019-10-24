Стрим альбома MALEVICH «Our Hollow»

Не знаю, каким искусством вдохновлялись музыканты группы MALEVICH из Атланты, но их дичайший психотичный краст-грайнд смотрится весьма живописно. Альбом Our Hollow официально выходит 25 октября, но официальный стрим есть прямо сейчас.

, рубрика(и): Быстрые новости

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