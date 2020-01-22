Стрим альбома группы СИВЫЙ ЯР «Горе»

Пронзительная атмосферно-блэковая/постблэковая группа СИВЫЙ ЯР из Ленинградской области выложила в стрим альбом Горе, который будет издан Avantgarde Music 7 февраля. Отличная работа!

, рубрика(и): Быстрые новости

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Комментарии

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  1. sovic 22.01.2020 в 18:54

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