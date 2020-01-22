Пронзительная атмосферно-блэковая/постблэковая группа СИВЫЙ ЯР из Ленинградской области выложила в стрим альбом Горе, который будет издан Avantgarde Music 7 февраля. Отличная работа!
Стрим альбома группы СИВЫЙ ЯР «Горе»
Anastasiya, рубрика(и): Быстрые новости
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Теги: Sivyj Yar
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