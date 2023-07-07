Стоит послушать. Стрим альбома BLACKBRAID «Blackbraid II»

‘В последний день июня басист Volk-Man и вокалист-гитарист Fuchs объявили, что в составе остались тольк…

Anastasiya:

Александр написал(а):

А что произошло 30го?

‘В последний день июня басист Volk-Man и вокалист-гитарист Fuchs объявили, что в составе остались только они’ …