Стоит послушать. Стрим альбома BLACKBRAID «Blackbraid II»Новинки и новости
Я уже немного упоминала индейцев из штата Нью-Йорк (именно что из горной глубинки штата, не хаотичного перенаселенного мегаполиса; горы, глушь, туманы, болотные призрачные рассветы, заросли, звезды и волчьи тропы отражаются в этой музыке, словно в холодном черном зеркале), играющих дивный лирический атмосферик блэк с вкраплениями акустики под названием BLACKBRAID, — и вот, с фантастически высокими ожиданиями после прошлогоднего дебютника Blackbraid I, встречаем Blackbraid II с бонусным кавером BATHORY «A Fine Day To Die». И ждем, когда уже группе предложат солидный контракт.
По-моему, просто-таки залипательный альбом — час звучания которого попеременно длится то вечность, то миг.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 193
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Комментарии
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