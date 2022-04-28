28.04.2022
Стоит послушать. SAOR «Origins»Новинки и новости
Группа, которая до сих пор не выпустила ни одного плохого альбома (и, судя по свежему синглу, не собирается), one-main-project SAOR подготовил пятый полноформатник Origins, вдохновленный, как характеризует автор, «мифами и легендами шотландских холмов».
Вдохновенно, волшебно… так и хочется добавить «как всегда».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 19
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Комментарии
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