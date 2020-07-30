30.07.2020

Старшая дочь Оззи Осборна выпускает рок-альбом

Новинки и новости

Старик Оззи в силу понятных причин пока не в состоянии продолжать (завершать?) свою рок-карьеру, но… не зря «Принц Тьмы» породил ряд принцесс. Его старшенькая, 36-летняя Aimée Osbourne вскоре выпускает первый альбом группы ARO Vacare Adamaré. О ее дебютном «Золотом дожде» я писала лет пять назад. Теперь же меланхоличная и непубличная Aimée доросла до полноформатника, и судя по синглу «Shared Something With The Night», и с голосом, и со вкусом у девушки все в порядке.

«Эта тема — словно колыбельная в исполнении MY BLOODY VALENTINE для измученных романтиков, пытающихся заснуть в ночи. Я написала ее, когда жила в Нью-Йорке, ощущая себя потерянной и одинокой. Я тогда еще не совсем осознавала, кто я и что. Зависела от чужого одобрения, определяя этим мерилом собственную значимость. Эта небольшая странная песня стала отдушиной для моего внутреннего дискомфорта».

Количество просмотров: 182

Читайте также:

5 комментариев

  • Зеля написал(а):

    Модненько. Но что же она страшная-то такая http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif

    >>>
  • Sonne написал(а):

    Я так и прочитал: «Страшная дочь..»

    >>>
  • Дед Аким написал(а):

    А девушка созрелаhttp://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif
    Современная, интересная песня, у папы есть ещё один повод для гордости, музыка в семье продолжается!!!

    >>>
  • Циник и мизантроп написал(а):

    Я тоже хочу иметь папашу, который будет за все платить, а я буду делать вид, что гениальнаяhttp://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif

    >>>
  • Ad Noctum написал(а):

    «Кисс ми хот бифор ю гоу, саммертайм сэднесс»… Где-то я это уже слышал. http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif
    Хотя песня хорошая, уж всяко лучше высеров линдеманов- тягтгренов, шинодов, эванесенсов, напалм дэз и прочих звёзд айрон би, которые-якобы-метал.
    И чего до внешности этой Эйми докопались, тоже не понятно. На фотке вполне себе симпатичная женщина, да и Шэрон, а уж тем более пропойца и нарколыга Оззи, мягко говоря, не модельной внешности.

    >>>

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *