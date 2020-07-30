Старшая дочь Оззи Осборна выпускает рок-альбом

Старшая дочь Оззи Осборна выпускает рок-альбомНовинки и новости
Старик Оззи в силу понятных причин пока не в состоянии продолжать (завершать?) свою рок-карьеру, но… не зря «Принц Тьмы» породил ряд принцесс. Его старшенькая, 36-летняя Aimée Osbourne вскоре выпускает первый альбом группы ARO Vacare Adamaré. О ее дебютном «Золотом дожде» я писала лет пять назад. Теперь же меланхоличная и непубличная Aimée доросла до полноформатника, и судя по синглу «Shared Something With The Night», и с голосом, и со вкусом у девушки все в порядке.
«Эта тема — словно колыбельная в исполнении MY BLOODY VALENTINE для измученных романтиков, пытающихся заснуть в ночи. Я написала ее, когда жила в Нью-Йорке, ощущая себя потерянной и одинокой. Я тогда еще не совсем осознавала, кто я и что. Зависела от чужого одобрения, определяя этим мерилом собственную значимость. Эта небольшая странная песня стала отдушиной для моего внутреннего дискомфорта».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 182
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Модненько. Но что же она страшная-то такая
Я так и прочитал: «Страшная дочь..»
А девушка созрела
Современная, интересная песня, у папы есть ещё один повод для гордости, музыка в семье продолжается!!!
Я тоже хочу иметь папашу, который будет за все платить, а я буду делать вид, что гениальная
«Кисс ми хот бифор ю гоу, саммертайм сэднесс»… Где-то я это уже слышал.
Хотя песня хорошая, уж всяко лучше высеров линдеманов- тягтгренов, шинодов, эванесенсов, напалм дэз и прочих звёзд айрон би, которые-якобы-метал.
И чего до внешности этой Эйми докопались, тоже не понятно. На фотке вполне себе симпатичная женщина, да и Шэрон, а уж тем более пропойца и нарколыга Оззи, мягко говоря, не модельной внешности.