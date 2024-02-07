Современные викинги. Слушаем новый сингл TYR «Axes»

Комментарии

Дружище Христос: Alex написал(а):

Виктор написал(а):

Alex написал(а):

Вижу слово Metallica, сразу блевать тянет. И так на все их »творчество» после 88г А я считаю что после 86г. — всё говни…

Alex: Виктор написал(а):

Alex написал(а):

Вижу слово Metallica, сразу блевать тянет. И так на все их »творчество» после 88г А я считаю что после 86г. — всё говнина меньше у�…

Alex Viking Von Wolfenstein (AL FADER): Лично мне нравятся все альбомы METALLICA. Я даже врубился в альбом который раньше не понимал это DEATH MAGNETIC. Хэтфилды родились артистами. Они артисты от Бога которые не уст…

Другой Александр: Виктор написал(а):

Alex написал(а):

Вижу слово Metallica, сразу блевать тянет. И так на все их »творчество» после 88г А я считаю что после 86г. — всё говнина меньше у�…