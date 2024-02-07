TYR band
07.02.2024

Современные викинги. Слушаем новый сингл TYR «Axes»

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Немного улеглись скандалы вокруг TYR и участия в охоте на гринд, и эта любопытная (а также, вероятно, единственная) метал-группа с Фарерских островов анонсировала новый альбом Battle Ballads (предшественник Hel был выпущен пять лет назад).

«Черпая вдохновение из эпического прошлого, питаем мощью и мелодикой дух современного Викинга», — примерно так фолк-металисты обозначают свою программную кампанию, попутно сообщая, что выходящие в апреле Battle Ballads едва ли станут чрезмерно балладными.

«Новый альбом будет очень прямолинейным и простым для восприятия, и это наш сознательный шаг: уйти от прогрессивных элементов, характерных не только для последнего альбома, но даже и Ragnarok 2006 года, который был очень прогрессивным. В песнях Battle Ballads мы брали одну-две основные идеи — и плясали вокруг них. Так что релиз вышел более… конкретным, что ли, чем Hel, но одновременно и более эпичным ввиду наличия симфонических элементов».

О чем именно идет речь, смотрим/слушаем в видеоклипе на «Axes».

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