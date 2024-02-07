Современные викинги. Слушаем новый сингл TYR «Axes»Новинки и новости
Немного улеглись скандалы вокруг TYR и участия в охоте на гринд, и эта любопытная (а также, вероятно, единственная) метал-группа с Фарерских островов анонсировала новый альбом Battle Ballads (предшественник Hel был выпущен пять лет назад).
«Черпая вдохновение из эпического прошлого, питаем мощью и мелодикой дух современного Викинга», — примерно так фолк-металисты обозначают свою программную кампанию, попутно сообщая, что выходящие в апреле Battle Ballads едва ли станут чрезмерно балладными.
«Новый альбом будет очень прямолинейным и простым для восприятия, и это наш сознательный шаг: уйти от прогрессивных элементов, характерных не только для последнего альбома, но даже и Ragnarok 2006 года, который был очень прогрессивным. В песнях Battle Ballads мы брали одну-две основные идеи — и плясали вокруг них. Так что релиз вышел более… конкретным, что ли, чем Hel, но одновременно и более эпичным ввиду наличия симфонических элементов».
О чем именно идет речь, смотрим/слушаем в видеоклипе на «Axes».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 79
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Комментарии
Дружище Христос:
Alex написал(а):
Виктор написал(а):
Alex написал(а):
Вижу слово Metallica, сразу блевать тянет. И так на все их »творчество» после 88г
А я считаю что после 86г. — всё говни…
Alex:
Виктор написал(а):
Alex написал(а):
Вижу слово Metallica, сразу блевать тянет. И так на все их »творчество» после 88г
А я считаю что после 86г. — всё говнина
меньше у�…
Юрий:
Моран:
Ахах, ну и кал. У лысого дурика просто деньги закончились, вот он и выдал откровения, на уровне 86 года, новаторстао так и прёт …
Моран:
Не знаю, не слышал. И вообще после четверти века металла перешёл на прослушивание рейва в наушниках, когда иду по улице. Наскучила вся эта однообразная тягомотина, о…
Alex Viking Von Wolfenstein (AL FADER):
Лично мне нравятся все альбомы METALLICA. Я даже врубился в альбом который раньше не понимал это DEATH MAGNETIC. Хэтфилды родились артистами. Они артисты от Бога которые не уст…
Другой Александр:
Виктор написал(а):
Alex написал(а):
Вижу слово Metallica, сразу блевать тянет. И так на все их »творчество» после 88г
А я считаю что после 86г. — всё говнина
меньше у�…
Виктор:
Alex написал(а):
Вижу слово Metallica, сразу блевать тянет. И так на все их »творчество» после 88г
А я считаю что после 86г. — всё говнина
меньше уже никто не даст?)
…
Alex Viking Von Wolfenstein (AL FADER):
Еще раз переслушал проект Ville Valo (может я был слишком категоричен?) и полностью соглашусь со своим же комментарием годичной давности: ДА ЭТО ДАЛЕКО НЕ HIM. Как то вяло …
Писюн с глазами:
Alex написал(а):
Вижу слово Metallica, сразу блевать тянет. И так на все их »творчество» после 88г
1991 заебись, не надо.
(Опять я лезу в бессмысленный спор о вкусах)…
Juris:
Juris:
хмммм, как-то предсказуемо… дядька из Slayer замутил «новый» Slayer…
Батхед:
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