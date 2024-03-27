Социально-озабоченный блэк: слушаем новинки греков DØDSFERD

Социально-озабоченный блэк: слушаем новинки греков DØDSFERDНовинки и новости
Не так часто встретишь блэк-метал группу, которая вместо антихристовых походов, мотания по ночным зимним лесам и вселенски мизантропических визуалов показывает забастовки трактористов и измученных голодом африканских детей (пока мерзкие белые, например, жрут, напрягают коварный трицепс на потеху публике и танцуют!), но широко известный в
узких андеграундных кругах, хороший греческий чернушный дуэт DØDSFERD встретил 2024-й анонсом нового, двенадцатого по счету альбома Wrath и парочкой социальных клипов.
«Безудержное, бескомпромиссное рубилово сырого блэк-метала, напоенное характерной для DØDSFERD яростью и страстью, сочетается с выразительным обвинением и обличением пагубных социальных и экономических последствий капитализма, политической коррупции, экоцида, а также самого губительного врага цивилизации — военных действий». В общем, как RATM, только в напористой, галопирующей грубоватой, но при этом аккуратно скроенной мелодичной блэковой оболочке с гитарной работой, временами напоминающей MGLA. Толковая музыка, а насчет уместности повестки — смотрите и думайте сами.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 65
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