Смерть, страдания, трагедия, ложь: ESOTERIC записали новый альбом

Редкая группа постит превью трека звучанием в восемь минут. Потому как трек целиком — почти двадцать восемь. Редкая группа, которая медленно тащит, затягивает, втаптывает в беспроглядные топи, замогильную бездну и мрак. А потом добивает звуковым тяжким хаосом. Британцы ESOTERIC вернутся в начале ноября после восьмилетнего перерыва с альбомом A Pyrrhic Existence — и отрывок из первой песни «Descent» должен сказать обо всем.

esoteric band«Альбом A Pyrrhic Existence затрагивает самые мрачные стороны человеческих душ и жестокой реальности существования, — нагнетает команда, — в текстах мы пишем о смерти, страданиях, трагедии, лжи: всем, что способно сломать психику. С музыкальной точки зрения релиз отличается от предшественников: он экстремально психоделичен и экспериментален по своей природе. Можете воспринимать его как трип по темным закоулкам поврежденного разума».

К слову, в начале апреля 2020 группа даст два концерта в России, в Москве и Санкт-Петербурге. Кто решится — готовьте смирительные рубахи и саваны. Будет страшно.

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. APIAT GLOTT 18.10.2019 в 10:32

    Ну не знаю послушайте лучше SINCARNATE.Вот это настоящий кладбищенский мрак,мне кажется.

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  2. APIAT GLOTT 18.10.2019 в 10:50

    Да и вообще рекомендую к прослушиванию, очень годная группа.

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  3. Sonne 18.10.2019 в 14:41

    Ну не, Эзотерик раньше доставлял под настроение. Надо будет зацепить этот тоже. К зиме

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