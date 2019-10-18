Смерть, страдания, трагедия, ложь: ESOTERIC записали новый альбом

Редкая группа постит превью трека звучанием в восемь минут. Потому как трек целиком — почти двадцать восемь. Редкая группа, которая медленно тащит, затягивает, втаптывает в беспроглядные топи, замогильную бездну и мрак. А потом добивает звуковым тяжким хаосом. Британцы ESOTERIC вернутся в начале ноября после восьмилетнего перерыва с альбомом A Pyrrhic Existence — и отрывок из первой песни «Descent» должен сказать обо всем.

«Альбом A Pyrrhic Existence затрагивает самые мрачные стороны человеческих душ и жестокой реальности существования, — нагнетает команда, — в текстах мы пишем о смерти, страданиях, трагедии, лжи: всем, что способно сломать психику. С музыкальной точки зрения релиз отличается от предшественников: он экстремально психоделичен и экспериментален по своей природе. Можете воспринимать его как трип по темным закоулкам поврежденного разума».

К слову, в начале апреля 2020 группа даст два концерта в России, в Москве и Санкт-Петербурге. Кто решится — готовьте смирительные рубахи и саваны. Будет страшно.