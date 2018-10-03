Слушаем новый альбом СРУБ «Пост»

Одна из самых атмосферных и странных российских групп, оккультно-постпанковый/дарк-фолковый СРУБ явил из мшисто-туманных сибирских лесов новый альбом Пост. «Храните покой в смирении да готовности внимать», — сопроводил релиз маг и властитель сокровенных звуков Игорь Шапранский.

, рубрика(и): Быстрые новости

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