Симфонический размах: новый альбом MAYAN «Dhyana»

Пока EPICA занимаются книгой «The Essence Of Epica», неугомонный Mark Jansen строчит тяжелые симфонии в другом метал-проекте, MAYAN. Буквально в пятницу группа официально выпустила третий полноформатник Dhyana — с характерным эпическим размахом, девятью участниками в составе (в том числе двумя сопрано-женщинами: в 2017-м к ним сбежала Marcela Bovio из STREAM OF PASSION, и на некоторых песнях девушки, помимо вокальных данных, хвастают мультиязычностью, переплетая партии на английском с испанским с итальянским), а также полноценным оркестром. MAYAN собрали краудфандингом более 40000 евро, чтобы записаться с Пражским симфоническим оркестром, ранее опробованным SEPTICFLESH и DIMMU BORGIR.

Получилось насыщенно-ярко, помпезно, многообразно, многоголосо, увлекательно и энергично; каждая песня Dhyana воспринимается как самостоятельная мини-история, мини-жизнь, мини-спектакль с сонмом действующих персонажей и, чувствуется, искренним кайфом музыкантов, в течение долгих лет по кусочку складывавших сложный красочный паззл. Не знаю, успели ли вы уже заценить альбом целиком — но так или иначе, начать можно с клипов. Благо, там тоже есть на что посмотреть.