27.10.2020

Шевченко был бы доволен: новая тема украинцев HELL:ON «My Testament»

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Украинская метал-сцена жива не одним атмоблэком — это подтвердил на днях вернувшийся после пятилетнего молчания запорожский дэз-трэшевый коллектив HELL:ON, который сайт Metal Injection, к примеру, назвал «Ukraine’s top death metal band». В ноябре группа выпустит альбом Scythian Stamm — ну а, преподнося новую работу с максимальным блеском, на сингле «My Testament» музыканты положили в основу лирики перевод классического «Заповіта» Шевченко. Да еще и с включением декламации стихотворения Богданом Ступкой.

Оригинал
Як умру, то поховайте
Мене на могилі
Серед степу широкого
На Вкраїні милій

Щоб лани широкополі,
І Дніпро, і кручі
Було видно, було чути,
Як реве ревучий…

Версия HELL:ON
When I am dead, bury me
In my beloved Ukraine
My tomb upon a grave mound high
Amid the spreading plain

So that the fields, the boundless steppes
The Dnieper’s plunging shore
My eyes could see, my ears could hear
The mighty river roar…

Трек получился сообразно эпичным, монументальным и одновременно агрессивно-озлобленным, гнетущим и атмосферно-чернушным (вплоть до «бегемотовских» реминисценций), с отличной проработкой звука, перепадами ритмов да настроений — в общем, достаточно захватывающим, чтобы ожидать явления полноформатника.

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