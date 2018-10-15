Сезон охоты на Христа: лирик-видео UNLEASHED «The Hunt For White Christ»

Пока во всех новостях богатые клоуны-церковники надувают щеки, показывая друг другу, кто в доме Папа, есть вариант послушать новый напористый боевичок от UNLEASHED: титульную песню альбома The Hunt For White Christ, в которой беспощадные бодрые викинги идут навалять фанатам Христа.
Концептуально и лирически это продолжение бесконечной художественной саги авторства вокалиста-гитариста группы Джонни Хедлунда, в которой он уже не первую пятилетку строит свой мир Odalheim, населяя его воинами Мидгарда и без проблем топча всех врагов. Жаль, что в реальном мире просто так не выходит.
Кстати, в следующем году UNLEASHED отмечают 30-летие своего коллектива — состав которого благословенно не меняется с середины 90-х. Да и музыкально не особенно менялся досель — ибо зачем, если и так по-прежнему штырит.
Да, с Сатаной как-то проще: он один. А церковь показывает свое истинное лицо. Терпение, смирение — нет, не слышали.
А если Христос чёрный был?
Дык он и был чёрный! Догму смотрел?
Crow написал(а):
Дык он и был чёрный! Догму смотрел?
Crow написал(а):
Дык он и был чёрный! Догму смотрел?
А что по этому поводу думает РПЦ?
P.S. Unleashed не сдают позиций, огонь тема.
Пока обе новые песни, представленные в виде лирик-видео, очень хороши! Ждем крутого альбома! \m/