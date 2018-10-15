Сезон охоты на Христа: лирик-видео UNLEASHED «The Hunt For White Christ»

Пока во всех новостях богатые клоуны-церковники надувают щеки, показывая друг другу, кто в доме Папа, есть вариант послушать новый напористый боевичок от UNLEASHED: титульную песню альбома The Hunt For White Christ, в которой беспощадные бодрые викинги идут навалять фанатам Христа.

Unleashed Концептуально и лирически это продолжение бесконечной художественной саги авторства вокалиста-гитариста группы Джонни Хедлунда, в которой он уже не первую пятилетку строит свой мир Odalheim, населяя его воинами Мидгарда и без проблем топча всех врагов. Жаль, что в реальном мире просто так не выходит.

Кстати, в следующем году UNLEASHED отмечают 30-летие своего коллектива — состав которого благословенно не меняется с середины 90-х. Да и музыкально не особенно менялся досель — ибо зачем, если и так по-прежнему штырит.

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Зануда 16.10.2018 в 09:52

    Да, с Сатаной как-то проще: он один. А церковь показывает свое истинное лицо. Терпение, смирение — нет, не слышали.

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  2. Зануда 16.10.2018 в 09:57

    А если Христос чёрный был?

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  3. Crow 16.10.2018 в 11:05

    Дык он и был чёрный! Догму смотрел?

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  4. Nightranger 16.10.2018 в 11:14

    Crow написал(а):
    Дык он и был чёрный! Догму смотрел?


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  5. Sonne 16.10.2018 в 11:23

    Crow написал(а):
    Дык он и был чёрный! Догму смотрел?

    А что по этому поводу думает РПЦ?
    P.S. Unleashed не сдают позиций, огонь тема.

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  6. Diamond 16.10.2018 в 16:01

    Пока обе новые песни, представленные в виде лирик-видео, очень хороши! Ждем крутого альбома! \m/

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