Сезон охоты на Христа: лирик-видео UNLEASHED «The Hunt For White Christ»

Пока во всех новостях богатые клоуны-церковники надувают щеки, показывая друг другу, кто в доме Папа, есть вариант послушать новый напористый боевичок от UNLEASHED: титульную песню альбома The Hunt For White Christ, в которой беспощадные бодрые викинги идут навалять фанатам Христа.

Концептуально и лирически это продолжение бесконечной художественной саги авторства вокалиста-гитариста группы Джонни Хедлунда, в которой он уже не первую пятилетку строит свой мир Odalheim, населяя его воинами Мидгарда и без проблем топча всех врагов. Жаль, что в реальном мире просто так не выходит.

Кстати, в следующем году UNLEASHED отмечают 30-летие своего коллектива — состав которого благословенно не меняется с середины 90-х. Да и музыкально не особенно менялся досель — ибо зачем, если и так по-прежнему штырит.