«Ритуальный эмбиент, смешанный с эпик дум-металом, никогда еще не нес столько клаустрофобии». Слушаем новый альбом URFAUST «The Constellatory Practice»

Впрочем, возможно, не клаустрофобия — а, напротив, темные звездные пространства, лопнувшие куполом шаманского храма, порвут ваше воображение. Всякое вероятно — ибо The Constellatory Practice, вышедший в мае пятый лонгплей голландцев URFAUST, доставляет не хуже, чем многие голландские вещества. Это самый медитативный альбом коллектива. Эмбиентальный. Торжественный. Трансовый. Лишившись к 2018-му воплей, истерик и, по сути, блэковой составляющей, дуэт вышел на новый уровень адовых кругов подсознания. И это просто фантастика!

Urfaust

Они говорят о своем творчестве как о «трансцендентной интоксикации». И вот, ты уже давишься репетативными распевками из «Doctrine Of Spirit Obsession».

«Если долго и пристально смотреть в Бездну, то рано или поздно увидишь, как она, поджав хвост меж кривыми ногами, попятится прочь… Ключ к Вратам найден, повернут, и сломан прямо в замке. Погрузитесь же во Вселенную URFAUST и ВЗЛЕТИТЕ».

Апогеем, в церемониальном экстазе, альбом переворачивает душу композицией «Trail Of The Conscience Of The Dead» — одной из самых мощных, волнующих, давяще-величественных и гипнотических вещей, что я слышала за последние годы. Эти струнные. Леденящая думовая триумфальность. Пляшущая по позвоночнику дрожь.

Оцените альбом, если кто еще не послушал.

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Mazay 13.06.2018 в 09:23

    херня какая-то

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  2. Dreadfull Ygg 13.06.2018 в 10:16

    Альбом мега, на пласте звучит отлично!

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  3. Sonne 13.06.2018 в 11:08

    Очень круто, не ожидал от них даже!

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