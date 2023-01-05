Распались NUCLEAR ASSAULT: «У меня стало заканчиваться терпение»

В ноябре 2022, не делая громких заявлений и пресс-релизов, ветеранские нью-йоркские трэшеры NUCLEAR ASSAULT тихонько завершили карьеру, стартовавшую в 1984 году, фэйсбучной картинкой с изображением могильной плиты. Инстаграм группы опустел.

И только когда интервьюеры выловили бас-гитариста Dan Lilker, он немного пояснил, что к чему.

«Мы довольно давно решили подвязать с командой, но фэны не отпускали. И я знаю, что люди до сих пор хотят увидеть концерты NUCLEAR ASSAULT и все такое, но… Мы стали немножечко староваты (Дэну, например, 58 — прим.авт.) и все как-то поменялось. Я, например, перестал получать удовольствие от туров, как раньше. От перелетов. От мучений в аэропортах. У меня стало заканчиваться терпение. Так что когда задерживается рейс или, например, теряют в багаже мою басуху, это дерьмо слишком уж утомляет.

Вокалист наш, John Connelly, работает учителем в колледже, и ему трудно выбраться в туры, графики очень строги. И хотя он свободен во время летних каникул, надо также провести время с семьей, так что он, опять же, не может слинять из дома на месяц. Нужен типа нормальный отпуск с семейством и прочий кал.

Короче, стало трудно, проблемно — и один только этот нюанс у фронтмена уже тянет на большую причину все прекратить». (Джону 60, и из музыки он, похоже, ушел насовсем — прим.авт.)

Что же, помянем.

Количество просмотров: 89