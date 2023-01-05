Распались NUCLEAR ASSAULT: «У меня стало заканчиваться терпение»Блог
В ноябре 2022, не делая громких заявлений и пресс-релизов, ветеранские нью-йоркские трэшеры NUCLEAR ASSAULT тихонько завершили карьеру, стартовавшую в 1984 году, фэйсбучной картинкой с изображением могильной плиты. Инстаграм группы опустел.
И только когда интервьюеры выловили бас-гитариста Dan Lilker, он немного пояснил, что к чему.
«Мы довольно давно решили подвязать с командой, но фэны не отпускали. И я знаю, что люди до сих пор хотят увидеть концерты NUCLEAR ASSAULT и все такое, но… Мы стали немножечко староваты (Дэну, например, 58 — прим.авт.) и все как-то поменялось. Я, например, перестал получать удовольствие от туров, как раньше. От перелетов. От мучений в аэропортах. У меня стало заканчиваться терпение. Так что когда задерживается рейс или, например, теряют в багаже мою басуху, это дерьмо слишком уж утомляет.
Вокалист наш, John Connelly, работает учителем в колледже, и ему трудно выбраться в туры, графики очень строги. И хотя он свободен во время летних каникул, надо также провести время с семьей, так что он, опять же, не может слинять из дома на месяц. Нужен типа нормальный отпуск с семейством и прочий кал.
Короче, стало трудно, проблемно — и один только этот нюанс у фронтмена уже тянет на большую причину все прекратить». (Джону 60, и из музыки он, похоже, ушел насовсем — прим.авт.)
Что же, помянем.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 89
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Распались NUCLEAR ASSAULT: «У меня стало заканчиваться терпение»
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Комментарии
Виктор:
или ты может быть на полном серьёзе думаешь что такие люди как Соловьёв или Маргарита Симоньян, или Гоблин, хотя бы немного думают о народе и о людях? Думают о Родине…
insane_clown:
Алекс написал(а):
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как там, кстати, замёрзшая и оголодавшая Европа? российские СМИ-то не могут брехать, …
Виктор:
вообще как по мне это и есть максимально тупорылое мнение, которое больше всего поддерживает этот пиздец. Что есть МЫ, а есть ОНИ. Есть НАШИ, а есть ВРАГИ. И людям поч…
Виктор:
Алекс написал(а):
Адресую этот совет всем здешним агрессивным оппонентам, брызгающими тут виртуальной слюной тоже явно не из окопа)
да, допустим, но никто…
Алекс:
insane_clown написал(а):
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Алекс:
Виктор написал(а):
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insane_clown:
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Такие мировые политические лидеры, которых мы видим сейчас, взращены на крайне благодатной почве, ничего не скажешь
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Алекс написал(а):
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