«Протест против всего фальшивого и тщеславного на сегодняшней андеграундной сцене». Вышел третий альбом MISÞYRMING

«Протест против всего фальшивого и тщеславного на сегодняшней андеграундной сцене». Вышел третий альбом MISÞYRMINGНовинки и новости
Исландские блэк-дарования MISÞYRMING, оба альбома которых, Söngvar elds og óreiðu (2015) и Algleymi (2019), взяли штурмом и покорили андеграундную «черную» сцену, презентуют сегодня третий лонгплей Með Hamri.
«Аутентичный и честный, лишенный прикрас, этот диск являет собой триумф насилия и торжество крайностей. Надменный и ядовитый, пренебрегающий всеми вашими чувствами, он воплощает наш решительный протест против всего фальшивого и тщеславного, что зреет на сегодняшней андеграундной сцене. Это — манифест Дьявольской музыки, в основе которого лежат извечные ценности тру-метала: антиирония и непримиримость. Можно говорить о тонкостях и нюансах жанра, но когда работает молот, возможностей для интерпретаций и экспериментов остается не много».
Трейлер:
Альбом целиком предварительно можно послушать тут. Тем же — свежее интервью с группой.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 46
1 comment
zzz написал(а):>>>
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Комментарии
zzz:
cpt BARBOSSA:
Мда. Можно проявить широту души и взглядов (и наврать при этом самому же себе),и заявить что это ну просто замечательно,революционно, и обречено на мировое признание…
Дед Аким:
Прошлый концерт был шикарный, много музыкантов профессиональных и сьемка профессиональная, и сама Флор, Туомас никогда со средними не работал, сам максималист и в…
Anastasiya:
Александр написал(а):
Анастасия, всё бы ничего, но вот Енисей-Панк вышел 27 лет назад) А последний альбом прошлогодний, называется «We Will Never Die»
Спасибо, это, з…
Дружище Христос:
Максим написал(а):
Алексей написал(а):
мастер маркетинга…….. стандартный примитивный black metal выдать за шедевр. По мне так никому не известные Gorgon в разы лучше в…
Максим:
Алексей написал(а):
мастер маркетинга…….. стандартный примитивный black metal выдать за шедевр. По мне так никому не известные Gorgon в разы лучше выдали после десяти…
Писюн c глазами:
Polaris написал(а):
«GG был сильной личностью, и это дар»
Высказывание уровня Дугина о том, что наркоманы — это сверхлюди.
Ну да, тогда у моего соседа-алкаша, кот…
sovic:
Polaris:
«GG был сильной личностью, и это дар»
Высказывание уровня Дугина о том, что наркоманы — это сверхлюди.…
Александр:
Анастасия, всё бы ничего, но вот Енисей-Панк вышел 27 лет назад) А последний альбом прошлогодний, называется «We Will Never Die»…
Дружище Христос:
СиРОЖА:
Тварь написал(а):
я прям ждал коммента СиРОЖЫ
я рад что не подвел)))…
СиРОЖА:
Писюн c глазами написал(а):
СиРОЖА написал(а):
ахахахахахахахахахахахахахахаха
Кирк Хэммент….ну вы поняли)))
Мы поняли, что ты пиздец какой предсказуемый
п…