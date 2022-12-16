misthyrming
16.12.2022

«Протест против всего фальшивого и тщеславного на сегодняшней андеграундной сцене». Вышел третий альбом MISÞYRMING

Новинки и новости

Исландские блэк-дарования MISÞYRMING, оба альбома которых, Söngvar elds og óreiðu (2015) и Algleymi (2019), взяли штурмом и покорили андеграундную «черную» сцену, презентуют сегодня третий лонгплей Með Hamri.

«Аутентичный и честный, лишенный прикрас, этот диск являет собой триумф насилия и торжество крайностей. Надменный и ядовитый, пренебрегающий всеми вашими чувствами, он воплощает наш решительный протест против всего фальшивого и тщеславного, что зреет на сегодняшней андеграундной сцене. Это — манифест Дьявольской музыки, в основе которого лежат извечные ценности тру-метала: антиирония и непримиримость. Можно говорить о тонкостях и нюансах жанра, но когда работает молот, возможностей для интерпретаций и экспериментов остается не много».

Трейлер:
Альбом целиком предварительно можно послушать тут. Тем же — свежее интервью с группой.

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