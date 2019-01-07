Предсмертные предчувствия. BLAZE OF PERDITION выступят на фестивале «Martial Winter II»

История польской блэк-метал группы BLAZE OF PERDITION в 2013 году раскололась на «до» и «после»: туровый автобус разбился в Австрии, слетев с автобана, в результате чего 30-летний басист коллектива Wojciech «Ikaroz» Janus погиб, а вокалист Pawel «Sonneillon» Marzec из-за полученных повреждений впал в кому. Но, к счастью, выжил. И альбом Near Death Revelations, написанный по следам происшествия, таки увидел свет (тьму?) в 2015 году.

С продолжением сумрачных погружений в 2017-м: Conscious Darkness, последний на сегодняшний день релиз, получился самым цельным, глубоким, самым жутким, самым пронзительным в дискографии «черных» поляков.

Слушать BLAZE OF PERDITION после 2013 стали пристальней и активней: смерть, трагедия, несчастья, места преступлений и катастроф всегда притягательны. «Это был катарсис, — вспоминает Sonneillon, — я собирал воедино свои ощущения, чувства и воспоминания, чтобы отразить их в текстах. Опыт был очищающим и обновляющим. Близкий контакт со смертью откровений в библейском смысле мне, конечно, не принес, но при этом сильно изменил отношение к жизни и сместил фокусы. Я стал чаще заглядывать в себя, налаживая контакт с внутренними демонами».

…Come and play with fire

And burn to the ground

Everything you think you know

Everything you hold close to your heart

Where it hurts the most… «Ashes Remain»

19 января группа выступит в «Брюгге» на фестивале «Martial Winter II», в компании с украинцами KAOSOPHIA и ДО СКОНУ, а также белорусскими бандами PIAREVARACIEN, VAPOR HIEMIS и VOX MORTUIS. Приходите, будет мрачно!