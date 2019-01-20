Фестиваль Martial Winter II: пропить зиму под блэк!

Фестиваль Martial Winter, зародившийся в прошлом году, в 2019-му набрал и обороты, и международный статус: шесть банд, из них две украинских и одна польская; более шести часов тематического общения и звучания черного, страшного (?) каленого метала. Ну и, понятно, целый насыщенный вечер алкоголизма: поскольку фестиваль стартовал в формате утренника в полпятого (к слову об организации: все выступления команд начинались минута в минуту, все четко и ровно), до финала трезвыми долетели лишь считанные ЗОЖ-птицы.

обзоры концертов До Скону Vox Mortuis Vapor Hiemis Piarevaracien Kaosophia Blaze Of Perdition

По полу рассыпались стаканы и разливалось пиво; зомбари атаковали зомбарей; кто-то спал, уткнувшись головой в сцену (хотелось бы краем глаза заценить сны этого молодого человека); кто-то что-то кому-то орал, кто-то трясся, кто-то падал — одним словом, хорошее начало хорошего запоя. Главное, вспомнить утром хотя бы одну игравшую банду. Ну, две. В крайнем случае — только первую. VOX MORTUIS.

Субъективно — их выступление было одним из трех лучших за вечер, и очень жаль, что, традиционно опоздав, я успела схватить лишь половину. В прошлом году минский проект выпустил второй альбом Kult Miortvaha Sonca, и на Martial Winter II состоялась его презентация. Да такая, что, входишь в зал — цепенеешь; захватывает, берет в оборот с порога, затягивает, шепчет в ухо страшные сказки, перемалывает ритмическим жерновом и присыпает порошей мелодий. Очень, очень красиво, точено и стильно. Даешь в следующий раз команду в хэдлайнеры!

обзоры концертов До Скону Vox Mortuis Vapor Hiemis Piarevaracien Kaosophia Blaze Of Perdition

VAPOR HIEMIS также выступили с презентациями: во-первых, свежевыпущенного альбома Чараўніца Сьмерці, во-вторых, апдейта состава, в котором с волынкой вышел Василь Воробейчиков из SAKRAMANT, место у микрофона занял Олег «Хольг» из VOJSTRAU, а за настоящие барабаны (!) на последней песне сел вездесущий Ян Аладов. Вышло, вроде бы, и интересно, и емко, и бодро, но, признаться, не легла после VOX MORTUIS на душу «дискотека» команды, кроме парочки старых хитов вроде «Маршам Адвечнай Зімы». Возможно, Чараўніцу Сьмерці надо расслушать и полюбить. А, возможно, привыкнуть к тому, что VAPOR HIEMIS в записи и на сцене — разные и не равнозначные группы.

PIAREVARACIEN — как всегда. Меняя время от времени участников, команда из раза в раз, из года в год, кажется, проигрывает одно и то же свое выступление. Подборка песен из альбомов U pošukach pačatku tych šlachoŭ и Spoviedž kryvi, кавера ABSURD и BURZUM, под которые привычно колбасится колоритный отрядик накаченных ребят с молотами Тора на шеях; белокурый вокалист надрывно голосит о Перуне и расово верных вещах, а ты вздыхаешь и думаешь, мол, зачем мне опять это все. С другой стороны, если группу все время зовут — значит, нравится, так что не буду навязывать.

обзоры концертов До Скону Vox Mortuis Vapor Hiemis Piarevaracien Kaosophia Blaze Of Perdition

Украинцы ДО СКОНУ, вернувшись в Минск полтора года спустя, реабилитировали свой бренд после хаотического сета в суппорте у MGLA. И не то чтоб они, конечно, не пили (все три последние банды нормально заливались во время выступлений), однако на этот раз не мешало, и беспокойный нервный блэк с кровоточащими толстыми венами басовых струн, замедлениями, сырым ядовитым налетом мистической плесени, нажористыми мелодическими хуками и олдскульной угловатостью, давил на психику эффективно и равномерно. Еще бы музыкантам над имиджем поработать: образ «пацанов с соседнего двора» слишком небрежен, банален и, наверное, неуместен.

..Кстати, заметили? Если в лучшие годы блэк-метал считался одним из эффектнейших метал-искусств, то сейчас, отравленные шугейзом, пост-металом и массовым стремлением к минимализму, визуальные ряды стали проще и примитивней. Выйти в спортивной байке с кроссовками? Запросто. Продумать цельный сценический образ команды (включая драммера, да), проработать элементы концертного шоу? Да нафига. Пускай стараются BEHEMOTH. Ну или там кто-то еще, кому платят деньги. А мы и в домашних тапках сыграем.

обзоры концертов До Скону Vox Mortuis Vapor Hiemis Piarevaracien Kaosophia Blaze Of Perdition

В общем, когда появились украинцы KAOSOPHIA, наконец, отлегло. Ну хоть кто-то после VOX MORTUIS на фесте решил приодеться. Нехитрый, но единообразный, продуманный стиль, немного грима, немного сумбурных движений по сцене в начале сета. Чтобы потом плотина прорвалась. Чтобы псы Хаоса, повизгивая, ринулись драть на куски повседневность. Serpentine Vortex — дьявольский, плотный, беспросветный водоворот, сбивающий волнами с ног и сходящийся над головою в черное жужжаще-прозрачное месиво. Восхитительный материал, восхитительная, крышесрывающая подача. Рифленая ярость. Отлично. (Недовольными остались, пожалуй только фотографы: цвет настроения KAOSOPHIA был темный и красный. То бишь ровно то, что они ненавидят.)

Несмотря на то, что к десятому часу половина зала пребывала в полнейшей уже невменяемости (людей, к слову, было прилично, но не битком, как на метал-гопниках), финал был достоин того, чтобы ждать. Курить в ожидании и наблюдать, как на сцене возится парень в сползающих с попы штанах. Потому что BLAZE OF PERDITION, никогда не бывавшие ранее в Минске, оставили после себя достаточно, чтобы захотелось увидеть их снова.

обзоры концертов До Скону Vox Mortuis Vapor Hiemis Piarevaracien Kaosophia Blaze Of Perdition

Если KAOSOPHIA обрушила ненависть, то BLAZE OF PERDITION материализовали отчаяние. Рефлексирующую, изнывающую гитарами бесцветную горечь, сожаления о несбыточном и о смерти — незапятнанном вечном Ничто, с которым группа, увы, столкнулась на собственном опыте, потащив с собою, как жженую метку, в Near Death Revelations и Conscious Darkness. Агрессия и мудрость, отстраненность под злобными масками, толика злобной WATAIN’овской эмоциональности, плавная техничность и ошеломительные, из пламени в грязный промерзлый снег, переходы. BLAZE OF PERDITION — драматичная группа, из тех, что, пропуская сквозь себя, переживаешь, будто некую личную боль и трагедию.

Народ, доживший до конца, выглядел ошалевшим. На бис не звал. А они и не вышли. Но, будем надеяться, будут когда-то еще.

Организаторам Martial Winter II — низкий поклон за качество и старания. Фоторепортаж мероприятия смотрим здесь.

, рубрика(и): Блог

Количество просмотров: 19

поделиться в фэйсбуке
запостить вконтакт
в твиттер

Теги: , , , , , ,

﻿

Есть что сказать? Пишите!

Оставьте свой комментарий

антиспам-проверка (введите число) *

Читайте также:

Да будет срач! Между участниками ILL NIÑO назревают тяжбы за имя

И еще одна история о том, как из группы кто-то кого-то "уходит" без желаний на то уходящего. Или, точней говоря, уходимого. Сколько их было? SÓLSTAFIR, IMMORTAL, BATUSHKA - получившие огласку разборки последних...

Close