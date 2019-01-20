Фестиваль Martial Winter II: пропить зиму под блэк!

Фестиваль Martial Winter, зародившийся в прошлом году, в 2019-му набрал и обороты, и международный статус: шесть банд, из них две украинских и одна польская; более шести часов тематического общения и звучания черного, страшного (?) каленого метала. Ну и, понятно, целый насыщенный вечер алкоголизма: поскольку фестиваль стартовал в формате утренника в полпятого (к слову об организации: все выступления команд начинались минута в минуту, все четко и ровно), до финала трезвыми долетели лишь считанные ЗОЖ-птицы.

По полу рассыпались стаканы и разливалось пиво; зомбари атаковали зомбарей; кто-то спал, уткнувшись головой в сцену (хотелось бы краем глаза заценить сны этого молодого человека); кто-то что-то кому-то орал, кто-то трясся, кто-то падал — одним словом, хорошее начало хорошего запоя. Главное, вспомнить утром хотя бы одну игравшую банду. Ну, две. В крайнем случае — только первую. VOX MORTUIS.

Субъективно — их выступление было одним из трех лучших за вечер, и очень жаль, что, традиционно опоздав, я успела схватить лишь половину. В прошлом году минский проект выпустил второй альбом Kult Miortvaha Sonca, и на Martial Winter II состоялась его презентация. Да такая, что, входишь в зал — цепенеешь; захватывает, берет в оборот с порога, затягивает, шепчет в ухо страшные сказки, перемалывает ритмическим жерновом и присыпает порошей мелодий. Очень, очень красиво, точено и стильно. Даешь в следующий раз команду в хэдлайнеры!

VAPOR HIEMIS также выступили с презентациями: во-первых, свежевыпущенного альбома Чараўніца Сьмерці, во-вторых, апдейта состава, в котором с волынкой вышел Василь Воробейчиков из SAKRAMANT, место у микрофона занял Олег «Хольг» из VOJSTRAU, а за настоящие барабаны (!) на последней песне сел вездесущий Ян Аладов. Вышло, вроде бы, и интересно, и емко, и бодро, но, признаться, не легла после VOX MORTUIS на душу «дискотека» команды, кроме парочки старых хитов вроде «Маршам Адвечнай Зімы». Возможно, Чараўніцу Сьмерці надо расслушать и полюбить. А, возможно, привыкнуть к тому, что VAPOR HIEMIS в записи и на сцене — разные и не равнозначные группы.

PIAREVARACIEN — как всегда. Меняя время от времени участников, команда из раза в раз, из года в год, кажется, проигрывает одно и то же свое выступление. Подборка песен из альбомов U pošukach pačatku tych šlachoŭ и Spoviedž kryvi, кавера ABSURD и BURZUM, под которые привычно колбасится колоритный отрядик накаченных ребят с молотами Тора на шеях; белокурый вокалист надрывно голосит о Перуне и расово верных вещах, а ты вздыхаешь и думаешь, мол, зачем мне опять это все. С другой стороны, если группу все время зовут — значит, нравится, так что не буду навязывать.

Украинцы ДО СКОНУ, вернувшись в Минск полтора года спустя, реабилитировали свой бренд после хаотического сета в суппорте у MGLA. И не то чтоб они, конечно, не пили (все три последние банды нормально заливались во время выступлений), однако на этот раз не мешало, и беспокойный нервный блэк с кровоточащими толстыми венами басовых струн, замедлениями, сырым ядовитым налетом мистической плесени, нажористыми мелодическими хуками и олдскульной угловатостью, давил на психику эффективно и равномерно. Еще бы музыкантам над имиджем поработать: образ «пацанов с соседнего двора» слишком небрежен, банален и, наверное, неуместен.

..Кстати, заметили? Если в лучшие годы блэк-метал считался одним из эффектнейших метал-искусств, то сейчас, отравленные шугейзом, пост-металом и массовым стремлением к минимализму, визуальные ряды стали проще и примитивней. Выйти в спортивной байке с кроссовками? Запросто. Продумать цельный сценический образ команды (включая драммера, да), проработать элементы концертного шоу? Да нафига. Пускай стараются BEHEMOTH. Ну или там кто-то еще, кому платят деньги. А мы и в домашних тапках сыграем.

В общем, когда появились украинцы KAOSOPHIA, наконец, отлегло. Ну хоть кто-то после VOX MORTUIS на фесте решил приодеться. Нехитрый, но единообразный, продуманный стиль, немного грима, немного сумбурных движений по сцене в начале сета. Чтобы потом плотина прорвалась. Чтобы псы Хаоса, повизгивая, ринулись драть на куски повседневность. Serpentine Vortex — дьявольский, плотный, беспросветный водоворот, сбивающий волнами с ног и сходящийся над головою в черное жужжаще-прозрачное месиво. Восхитительный материал, восхитительная, крышесрывающая подача. Рифленая ярость. Отлично. (Недовольными остались, пожалуй только фотографы: цвет настроения KAOSOPHIA был темный и красный. То бишь ровно то, что они ненавидят.)

Несмотря на то, что к десятому часу половина зала пребывала в полнейшей уже невменяемости (людей, к слову, было прилично, но не битком, как на метал-гопниках), финал был достоин того, чтобы ждать. Курить в ожидании и наблюдать, как на сцене возится парень в сползающих с попы штанах. Потому что BLAZE OF PERDITION, никогда не бывавшие ранее в Минске, оставили после себя достаточно, чтобы захотелось увидеть их снова.

Если KAOSOPHIA обрушила ненависть, то BLAZE OF PERDITION материализовали отчаяние. Рефлексирующую, изнывающую гитарами бесцветную горечь, сожаления о несбыточном и о смерти — незапятнанном вечном Ничто, с которым группа, увы, столкнулась на собственном опыте, потащив с собою, как жженую метку, в Near Death Revelations и Conscious Darkness. Агрессия и мудрость, отстраненность под злобными масками, толика злобной WATAIN’овской эмоциональности, плавная техничность и ошеломительные, из пламени в грязный промерзлый снег, переходы. BLAZE OF PERDITION — драматичная группа, из тех, что, пропуская сквозь себя, переживаешь, будто некую личную боль и трагедию.

Народ, доживший до конца, выглядел ошалевшим. На бис не звал. А они и не вышли. Но, будем надеяться, будут когда-то еще.

Организаторам Martial Winter II — низкий поклон за качество и старания. Фоторепортаж мероприятия смотрим здесь.