Новый альбом NARGAROTH «Era Of Threnody». «Я бросил свою жизнь в Германии, продал все, что имел, и ушел в пустыню, где наказывал себя…»

Прошло долгих восемь лет, и под маркой NARGAROTH назрел новый альбом под названием Era Of Threnody. Как рассказывает его создатель, René Wagner, дорога была нелегкой — и протянулась на многие неиллюзорные километры. «Как знают те, кто следит за творчеством NARGAROTH, это очень личный проект, отражающий то, что происходит в моей жизни. Если говорить об Era Of Threnody, то его музыкальная основа была сформирована еще в 2010 году. Лирическая же часть была написана по следам событий, имевших место в моей жизни в период 2013/14. Я тогда оказался чертовски разочарован итогами прожитых лет…

Особенно расстраивали два момента: отсутствие собственной семьи, а также невозможность вписаться в современное общество, в котором старомодные люди не только воспринимаются как некие динозавры, но и отталкиваются как элемент нежелательный. Пронизанный иллюзией любовной лихорадки, я тогда оставил свою жизнь в Германии, продал все, что имел, и отправился по белу свету. Опьяненный любовью идиот, я слонялся по пустыне Мохаве, где наказывал себя — и позднее начал составлять лирическую канву будущего альбома. Вот видео, которое я сделал в начале своего путешествия»…

Имея все это в виду, вы наверняка поймете названия песен вроде «…As Orphans Drifting In A Desert Night» или «Love Is A Dog From Hell». А одну из тем альбома, официальный релиз которого намечен на 16 мая, можно услышать прямо сейчас. «Whither Goest Thou». И тоже с историей.