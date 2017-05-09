Новый альбом NARGAROTH «Era Of Threnody». «Я бросил свою жизнь в Германии, продал все, что имел, и ушел в пустыню, где наказывал себя…»

Прошло долгих восемь лет, и под маркой NARGAROTH назрел новый альбом под названием Era Of Threnody. Как рассказывает его создатель, René Wagner, дорога была нелегкой — и протянулась на многие неиллюзорные километры. «Как знают те, кто следит за творчеством NARGAROTH, это очень личный проект, отражающий то, что происходит в моей жизни. Если говорить об Era Of Threnody, то его музыкальная основа была сформирована еще в 2010 году. Лирическая же часть была написана по следам событий, имевших место в моей жизни в период 2013/14. Я тогда оказался чертовски разочарован итогами прожитых лет…
Особенно расстраивали два момента: отсутствие собственной семьи, а также невозможность вписаться в современное общество, в котором старомодные люди не только воспринимаются как некие динозавры, но и отталкиваются как элемент нежелательный. Пронизанный иллюзией любовной лихорадки, я тогда оставил свою жизнь в Германии, продал все, что имел, и отправился по белу свету. Опьяненный любовью идиот, я слонялся по пустыне Мохаве, где наказывал себя — и позднее начал составлять лирическую канву будущего альбома. Вот видео, которое я сделал в начале своего путешествия»…
Имея все это в виду, вы наверняка поймете названия песен вроде «…As Orphans Drifting In A Desert Night» или «Love Is A Dog From Hell». А одну из тем альбома, официальный релиз которого намечен на 16 мая, можно услышать прямо сейчас. «Whither Goest Thou». И тоже с историей.
Всю свою жизнь я грезил о больших расстояниях. Будучи ребенком, хотел переплыть семь морей и неоднократно сбегал из дома. Став взрослым, я путешествовал по миру в одиночестве, останавливаясь в бесчисленных городах. Иногда кажется, будто я проживаю некую наследственную карму — ибо моя семья, извечно лишенная родины, изгнанная с родной земли, постоянно скиталась по миру. После Наполеоновских войн, в 1814 году мои предки отправились из Королевства Вюртемберг к Черному морю, в Бессарабию. Затем, во время Второй мировой, они были изгнаны в Германию. А когда война окончилась, произошло очередное переселение: в Чили, Испанию, Восточную Германию, Канаду…
В общем, в моем детстве слово «дом» всегда означало «там далеко». Я пел русские песни моей прапрабабушки, а в 1990 году страна, которую я считал родиной, перестала существовать. С тех пор я в некотором роде всегда был бездомным. Так что в 2014-м, бросая все, что имел, и становясь странником, я шел на поводу своих чувств, не обращая внимания на насмешки рациональности. Чувствуя надрыв глубоко внутри, я сидел тогда в самолете, глядя на голубой океан далеко внизу. И часть сознания уже тогда понимала: впереди грядет тяжелая душевная битва, труднейшая война с самим собой…
«…Я тогда оказался чертовски разочарован итогами прожитых лет.
Особенно расстраивали два момента: отсутствие собственной семьи, а также невозможность вписаться в современное общество…» — что за детское сопливое нытьё?!
Ты ж, блек-металист, мать твою!!!
Зашквар так ныть, ёпта.
был бы тру- покончил бы жизнь самоубийством!