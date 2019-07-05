Уважаемые олдыри поделились новым синглом, причем эксклюзивного плана: «Belligerent Til Death» появится в виде семидюймовки в специальном издании книги фотографа Peter Beste ‘Defenders Of The Faith — The Heavy Metal Photography of Peter Beste’.
Новинка AURA NOIR «Belligerent Til Death»
Anastasiya, рубрика(и): Быстрые новости
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Теги: Aura Noir
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