Новинка AURA NOIR «Belligerent Til Death»

Уважаемые олдыри поделились новым синглом, причем эксклюзивного плана: «Belligerent Til Death» появится в виде семидюймовки в специальном издании книги фотографа Peter Beste ‘Defenders Of The Faith — The Heavy Metal Photography of Peter Beste’.

, рубрика(и): Быстрые новости

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