Не пропустите. Второй альбом WORMWOOD «Nattarvet»

Стокгольмская группа WORMWOOD убедительно стартанула в 2017-м, выпустив грандиозный дебютник Ghostlands: Wounds From A Bleeding Earth — который не только не поблек за два года и сотни прослушиваний, но, кажется, сейчас лишь раскрылся новой огранкой. Так что второго ожидали не хуже. И дождались. В прошлом месяце в черных эфирах появился Nattarvet, уведший меланхолических блэкеров в глум и увесистый эпик с ненавязчивыми неофолковыми подтонами и изящными соло.

Описывать этот релиз бесполезно (уж слишком много всего происходит), акцентировать отдельные треки — тем более. В Nattarvet надо просто завернуться с головой, как в тяжелое грубое одеяло, и уютненько ползти по осенней грязи в сторону кладбища.

«По сравнению с Ghostlands мы стали мрачнее, — отметили музыканты, — на новом диске есть истории о несчастьях и голоде, опустошавшем шведские просторы в конце 1800 годов. Некоторым семьям удалось тогда покинуть страну, переселившись на более плодородные земли; иным повезло меньше. Они хоронили своих родных, питались объедками и наблюдали, как ветшают и рушатся отеческие дома. Присоединяйтесь к нам в путешествии в прошлое. Пойдем туда вместе».