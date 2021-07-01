MOLCHAT DOMA: главный беларуский музыкальный экспорт последних лет

Сегодня речь не про метал — однако же беларускую группу, которая, не играя ничего принципиально нового, зацепила Европу — и уже стала главным музыкальным экспортом последних лет. К сожалению, после прорывного альбома Этажи, анонсированный на 2020 год полноценный мировой тур отменился понятно почему, но… MOLCHAT DOMA при этом не замолчали, а, записав в Минске еще один лонгплей Монумент, переназначили покорение Европы, а позже и США на осень 2021.

Незамысловатый интеллигентно-декадентский нью-вэйв/синтипоп, местами пост-панковый, меланхоличный, непритязательный, но проникновенный и ладный — а также, как оказалось, крайне актуальный для западной публики. (Впрочем, в сентябре у группы концерт в минском «Репаблике» — и, если не отменят по политике, любопытно будет узнать, любят ли подобную музыку дома.)

В общем, даже если вы такое не слушаете, стоит порадоваться за ребят. А если слушаете — то приятного!

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