molchat doma
01.07.2021

MOLCHAT DOMA: главный беларуский музыкальный экспорт последних лет

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Сегодня речь не про метал — однако же беларускую группу, которая, не играя ничего принципиально нового, зацепила Европу — и уже стала главным музыкальным экспортом последних лет. К сожалению, после прорывного альбома Этажи, анонсированный на 2020 год полноценный мировой тур отменился понятно почему, но… MOLCHAT DOMA при этом не замолчали, а, записав в Минске еще один лонгплей Монумент, переназначили покорение Европы, а позже и США на осень 2021.

Незамысловатый интеллигентно-декадентский нью-вэйв/синтипоп, местами пост-панковый, меланхоличный, непритязательный, но проникновенный и ладный — а также, как оказалось, крайне актуальный для западной публики. (Впрочем, в сентябре у группы концерт в минском «Репаблике» — и, если не отменят по политике, любопытно будет узнать, любят ли подобную музыку дома.)

В общем, даже если вы такое не слушаете, стоит порадоваться за ребят. А если слушаете — то приятного!

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1 comment

  • defplayer написал(а):

    Хотел на них в мае сходить, но перенесли. Этажи классный альбом, а Монумент слушать вообще не могу — ужасные плоские ударные заставляют выключит после секунд 30, хотя предполагаю, что это специально и они где то раздобыли раритетную драм машину… К тому же, они достаточно однообразные. Такое чувство, что слушаешь одну и ту же песню. Запомнилась только «На дне», она-то выделяется.
    Ну и остается вопрос к вторичности и нужности их творчества. Тк слушаешь и слышишь Кино, JD, DM… какой смысл воссоздавать через 30-40 лет?

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