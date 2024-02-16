Mat Sinner, PRIMAL FEAR: «Впервые после искусственной вентиляции легких, после того, как я заново научился говорить, я в студии подошел к микрофону»Блог
В последние пару лет старина Mat Sinner (PRIMAL FEAR, SINNER) практически выпал из жизни PRIMAL FEAR: из-за проблем со здоровьем он не мог толком не только петь, но и говорить. В 2021-м году он вакцинировался от ковида и получил сильные осложнения (как это называется в медлитературе, «неблагоприятные проявления после вакцинации»), пережив реанимацию, искусственную вентиляцию легких и даже паралич, после чего музыканту пришлось заново учиться ходить, управлять своим телом и говорить.
В 2023-м году у PRIMAL FEAR вышел альбом Code Red — и в его промоции Мэт принял лишь небольшое участие, появившись на презентации в Штутгарте на последней песне (см.ниже, очень трогательное видео).
(К слову, у SINNER в середине июля 2022 тоже выходил лонгплей Brotherhood — но, очевидно, записи вокала проводились еще до эпидемии и вакцин.)
На днях мистер Грешник — добрейший и милейший, судя по его фб, человек — поделился радостью: он наконец вернулся в студию. «Впервые после искусственной вентиляции легких, после того, как я заново научился говорить, я в студии подошел к микрофону. До 100% выздоровления дело еще не дошло, но прогресс налицо, и на удивление, при поддержке Ральфа, отвечающего за вокальный департамент PF, все прошло замечательно».
Здоровья дядьке!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 58
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