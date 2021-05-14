djevel band
14.05.2021

К прослушиванию немедленно: новый альбом DJEVEL «Tanker som rir natten»

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Тот случай, когда не надо говорить, а нужно просто побыстрей нажать кнопку «плэй»: одна из лучших современных блэк-метал групп Норвегии, мастера бесконечно длинных названий и бесконечно длинных треков, которые метелями, туманами, лунными затмениями, острыми осколками скандинавского побережья, самолетами, пароходами, почти наркотическим приходом парализуют, обрубают окружающий мир и уносят в мир свой, в котором «Naar Maanen Formørker Solen I En Dødelig Dans, Ber Jeg Moder Jord Opp Til En Siste Vals» и вот это вот все, — так вот, DJEVEL презентовали новый релиз.

Уникальный коллектив: семь полноформатных альбомов — и ни одного проходного.

Наслаждайтесь.

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