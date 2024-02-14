Jon Bon Jovi: «Два года назад мне в горло поставили пластиковый имплант»

Помните концертные видео Bon Jovi 2022 года, на которых видно, насколько плохи дела рокера как вокалиста? Оказывается, одна из его голосовых связок атрофировалась — и, учтя отзывы зрителей, но не желая сдаваться, музыкант решился на специфическую операцию.

«Я прошел процедуру хирургической реконструкции связок, — признался Bon Jovi, которому в марте исполнится 62. — Было непросто, но я нашел врача в Филадельфии, который провел медиализацию (смещение парализованной голосовой складки, содержащей голосовую связку и голосовую мышцу, к середине гортани путем введения специального регулируемого импланта, так что здоровая складка становится ближе — авт.). Одна из моих голосовых связок буквально умерла; такое бывает по разным причинам, начиная от физиологических и заканчивая образом жизни. В последнее десятилетие петь и контролировать свой голос мне становилось все труднее, потому что, по сути, всю нагрузку брала на себя одна связка.

Так что в позапрошлом году мне поставили пластиковый имплант. С тех пор длился реабилитационный период — и выздоровление уже близко. Недавно состоялось мое первое выступление за два года. Это уже рекорд. Сейчас — задача вернуться к режиму «два с половиной часа пения четыре часа в неделю», и когда пойму, что все хорошо, можно опять ехать в тур. В своем докторе я уверен. Ну а если что-то пойдет не так, и я буду звучать недостаточно круто… что ж, в таком случае я ухожу».

В общем, конечно же, здоровья артисту, но быть может, уже и правда пора?..

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