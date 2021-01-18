«Извините, если разочаровали вас». ABORYM выпускают новый альбомБлог
ABORYM — а по сути, Fabrizio «Fabban» Giannese, набирающий каждый год новых музыкантов, — в последнее время не в состоянии удержаться, чтоб чего-нибудь снова не выпустить. С 2017 года, помимо номерного и отвратившего большинство старых фэнов лонгплея Shifting.Negative, вышла целая трилогия с самоироничным названием Something For Nobody, какими-то бесконечными саундтреками, ремиксами, трибьютами и прочими продуктами творческой жизнедеятельности. На февраль же анонсирован полноформатник Hostile — и… да. Если вы ушли от группы на этапе, когда она играла тяжеляк, приходите поосторожней.
На ютубе появились два трека будущего диска — на комментарии к которым в духе «че за дела, пацаны, где блацк» Fabban неизменно вежливо отвечает: «Простите, если разочаровали вас. Слушайте то, что вам нравится. В мире существует масса команд. Нет смысла продолжать сравнивать нашу новую музыку со старыми работами, потому как мы руководствуемся только личными ощущениями. И, кстати, многим людям новое нравится».
В общем, все оно понятно-логично — причем не то чтобы нынешний материал был так уж плох, нет. Но раз пошла такая пьянка, и группа ориентируется на другую какую-то аудиторию, то почему б заодно не сменить и название?
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 110
Читайте также:
1 comment
Добавить комментарий Отменить ответ
Обновления
-
«Извините, если разочаровали вас». ABORYM выпускают новый альбом
-
Умер Андрей Мэн
-
Marko Hietala ушел из NIGHTWISH и от людей
-
Не проходите мимо. Замечательный альбом CRIPPLED BLACK PHOENIX «Ellengæst»
-
Ожидаемая новинка января: TRIBULATION «Where The Gloom Becomes Sound»
-
Рок и метал-музыканты, которых мы потеряли в 2020-м
-
Экзотический метал: MEPHISTO. «Пионеры кубинского блэка покажут себя миру!»
-
10 лучших песен CHILDREN OF BODOM по версии Alexi Laiho
-
Умер Alexi Laiho
-
Голосуем! Лучший альбом второй половины 2020 года
…а у меня на стене до сих пор висит постер этой группы, где они все в крови и с еще волосатым Сетом Тейтаном в составе… Как порой все течет все меняется