«Извините, если разочаровали вас». ABORYM выпускают новый альбом

ABORYM — а по сути, Fabrizio «Fabban» Giannese, набирающий каждый год новых музыкантов, — в последнее время не в состоянии удержаться, чтоб чего-нибудь снова не выпустить. С 2017 года, помимо номерного и отвратившего большинство старых фэнов лонгплея Shifting.Negative, вышла целая трилогия с самоироничным названием Something For Nobody, какими-то бесконечными саундтреками, ремиксами, трибьютами и прочими продуктами творческой жизнедеятельности. На февраль же анонсирован полноформатник Hostile — и… да. Если вы ушли от группы на этапе, когда она играла тяжеляк, приходите поосторожней.

На ютубе появились два трека будущего диска — на комментарии к которым в духе «че за дела, пацаны, где блацк» Fabban неизменно вежливо отвечает: «Простите, если разочаровали вас. Слушайте то, что вам нравится. В мире существует масса команд. Нет смысла продолжать сравнивать нашу новую музыку со старыми работами, потому как мы руководствуемся только личными ощущениями. И, кстати, многим людям новое нравится».

В общем, все оно понятно-логично — причем не то чтобы нынешний материал был так уж плох, нет. Но раз пошла такая пьянка, и группа ориентируется на другую какую-то аудиторию, то почему б заодно не сменить и название?

Количество просмотров: 110