GRAVELAND выпустили «Hour Of Ragnarok»: пожалуй, самый свой эпический альбом с середины 90-х

GRAVELAND выпустили «Hour Of Ragnarok»: пожалуй, самый свой эпический альбом с середины 90-хНовинки и новости
Роб Даркен — невероятно продуктивный черт, выпускающий полноформатники если не каждый год, то с небольшим перерывом. Ковид и сумятица в музиндустрии немного помешали ему реализовать альбом в 2020-м, однако август 2021-го встретил Hour Of Ragnarok — и это определенно самый размашистый, богатый по звуку и паганско-эпический релиз GRAVELAND со времен Thousand Swords. Причем, что любопытно, помимо влияний викинг-метала в некоторых песнях отчетливо ощущается фолковый флер, напоминая не раз и не два старый NOKTURNAL MORTUM.
Обильная клавишная подложка, живые барабаны, характерный царапающий грубоватый вокал — для разнообразия сдобренный чистыми партиями (едва ли Даркеновскими), общий ностальгически-олдскульный подход, относящий тематикой и атмосферой (но, конечно же, не продакшном) едва ли не во времена BATHORY. Иными словами, весьма даже слушабельно.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 162
2 комментария
Добавить комментарий Отменить ответ
Обновления
-
Маленький барабанный гений? Смотрите, как играет 14-летний протеже музыкантов SONS OF APOLLO
-
«Это так прекрасно, что у меня слезы на глаза наворачиваются». 9 минут «Flower Maiden» DZIVIA — возможно, лучшее, что с вами сегодня случится
-
От осложнений ковида умер бывший вокалист TROUBLE Eric Wagner
-
За обложку альбома SCORPIONS в Швеции будут судить как за порнографию
-
Тилль Линдеманн стал на шаг ближе к российскому гражданству
-
Tomas Lindberg, AT THE GATES: «10 важных альбомов моей жизни»
-
Наконец-то душевная музыка! GUTALAX выпускают новый альбом
-
И лучшим альбомом первого полугодия 2021 становится…
-
GUNS N’ ROSES планируют использовать федеральных маршалов в борьбе с нелегальным мерчем
-
В DARK TRANQUILLITY остался один оригинальный участник
Ого-го! Еще не совсем расслушал, пока по верхам только, но альбом кажется что надо!
В материале ровно одна верная мысль, которая заключается в том, что Роберт Даркен — черт.