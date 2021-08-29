graveland rob darken
29.08.2021

GRAVELAND выпустили «Hour Of Ragnarok»: пожалуй, самый свой эпический альбом с середины 90-х

Новинки и новости

Роб Даркен — невероятно продуктивный черт, выпускающий полноформатники если не каждый год, то с небольшим перерывом. Ковид и сумятица в музиндустрии немного помешали ему реализовать альбом в 2020-м, однако август 2021-го встретил Hour Of Ragnarok — и это определенно самый размашистый, богатый по звуку и паганско-эпический релиз GRAVELAND со времен Thousand Swords. Причем, что любопытно, помимо влияний викинг-метала в некоторых песнях отчетливо ощущается фолковый флер, напоминая не раз и не два старый NOKTURNAL MORTUM.

Обильная клавишная подложка, живые барабаны, характерный царапающий грубоватый вокал — для разнообразия сдобренный чистыми партиями (едва ли Даркеновскими), общий ностальгически-олдскульный подход, относящий тематикой и атмосферой (но, конечно же, не продакшном) едва ли не во времена BATHORY. Иными словами, весьма даже слушабельно.

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2 комментария

  • Varulv написал(а):

    Ого-го! Еще не совсем расслушал, пока по верхам только, но альбом кажется что надо!

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  • Сержант Ди написал(а):

    В материале ровно одна верная мысль, которая заключается в том, что Роберт Даркен — черт.

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