«Для меня это возвращение в 90-е». Morten Veland удачно реанимировал MORTEMIA

Симфо-готик-метал с рычащим мужчиной и ангельскою дамой в кринолинах, романтические мелодии в обрамлении тяжелых гитар, черные розы — эмблемы печали; звуковые натюрморты в стилистике ванитас; душевное, чуть нафталиновое, бархатистое, нежное, почти забытое в изящном кованом сундучке в век технократии, пост-металов и каленого бездушного джента. Спасибо Норвегии, там все еще жив Morten Veland, а с ним и жива готская ностальжи «как в конце 90-х». После 11-летнего перерыва он реанимировал сольную группу MORTEMIA — и она звучит как SIRENIA на старте своей неоднозначной карьеры.

«В этот раз я вернулся с новой, измененной концепцией, — пишет Мортен, — проект называется The Pandemic Pandemonium Sessions, и он будет издан в виде серии цифровых синглов. Для исполнения каждой песни я приглашаю новую вокалистку — певиц, известных на метал-сцене. MORTEMIA для меня — своего рода трип назад, в 90-е; музыка, вдохновленная той прошедшей декадой, — в отличие от SIRENIA, которая постоянно нацелена в будущее».

Пока сингла представлено два: «The Enigmatic Sequel» с Madeleine Liljestam из группы ELEINE и «Death Turns A Blind Eye» с Marcela Bovio из MAYAN. И не говорите, что вы по этому всему не скучали!

Количество просмотров: 163

4 комментария