«Для меня это возвращение в 90-е». Morten Veland удачно реанимировал MORTEMIAБлог
Симфо-готик-метал с рычащим мужчиной и ангельскою дамой в кринолинах, романтические мелодии в обрамлении тяжелых гитар, черные розы — эмблемы печали; звуковые натюрморты в стилистике ванитас; душевное, чуть нафталиновое, бархатистое, нежное, почти забытое в изящном кованом сундучке в век технократии, пост-металов и каленого бездушного джента. Спасибо Норвегии, там все еще жив Morten Veland, а с ним и жива готская ностальжи «как в конце 90-х». После 11-летнего перерыва он реанимировал сольную группу MORTEMIA — и она звучит как SIRENIA на старте своей неоднозначной карьеры.
«В этот раз я вернулся с новой, измененной концепцией, — пишет Мортен, — проект называется The Pandemic Pandemonium Sessions, и он будет издан в виде серии цифровых синглов. Для исполнения каждой песни я приглашаю новую вокалистку — певиц, известных на метал-сцене. MORTEMIA для меня — своего рода трип назад, в 90-е; музыка, вдохновленная той прошедшей декадой, — в отличие от SIRENIA, которая постоянно нацелена в будущее».
Пока сингла представлено два: «The Enigmatic Sequel» с Madeleine Liljestam из группы ELEINE и «Death Turns A Blind Eye» с Marcela Bovio из MAYAN. И не говорите, что вы по этому всему не скучали!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 163
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«Для меня это возвращение в 90-е». Morten Veland удачно реанимировал MORTEMIA
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Обложка красивая.Склянка с йадом и ахуевший в ней то ли ирис, то ли ещё какой хризантем… черепок и шприц у него в пасти…сиреневые тона.Ну и будильник конечно-жизнь де скоротечна, и скоро всем кранты.Красиво.Но главное что шлушабельно!Сейчас накачу второе ведро кофе и засяду посерьёзнее.
Никогда раньше не слышал Mortemia. Ну неплохо. Но в теме Death Turns a blind eye все таки видно влияние Anneke Van Giersbergen. А это значит что все таки она остается законодателем Doom и Симфо готики. Лично мне больше понравилась тема The Enigmatic Sequel но это-КАВЕР. Ну вот в общем то наконец то нас порадовали представители Норвегии. Что то у них это получается значительно реже чем у шведов и финнов. Лично для меня в первый раз. Понравилось но закачивать не буду. Так разок в интернете послушал . Если приперло послушаю еще разок и еще разок. Но душа уже заполнена другими командами из Финляндии Швеции Англии Америки-поэтому закачивать не буду. Спасибо Morten.
…— в отличие от SIRENIA, которая постоянно нацелена в будущее»…
мне вот интересно в какое такое будущее нацелена Sirenia, а? после первых двух альбомов (шедевральных, как по мне альбомов, приевшихся конечно со временем, но периодически с удовольствием переслушиваемых), каждый последующий превращался во все более слащавую и унылую попсятину. я поначалу следил за их творчеством, в надежде услышать, что-нибудь стоящее, но нет чем дальше тем сопливее… Я конечно не спорю, и такая музыка имеет свою аудиторию и кому-то заходит, но говорить о каком то прицеле в будущее….
ну а это вроде бы неплохо, качнем, послухаем.