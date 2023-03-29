Чернушники по-американски. Слушаем группу CLOAK из Атланты

Чернушники по-американски. Слушаем группу CLOAK из АтлантыНовинки и новости
Одна из наиболее активных американских околоблэковых команд, CLOAK из штата Джорджия, продвигаемая Season of Mist, готовит к выпуску третий полноформатный альбом Black Flame Eternal. И выступает везде, где только можно (думается, скоро поедет и по Европе). У парней на концертах алтари из черепов и свечей, окутанные клубами красного дыма, все делается максимально
позерски эффектно — ну и играют они достаточно небанальную музыку.
Взяв за основу чернейшее из метал-искусств, ребята изобретательно вплетают в нее то блэк-н-ролл, то готик-глумовые мотивы, то — особенно в гитарных партиях — болотнейший жирный мрачный southern metal вперемешку со стоунером. Из будущего альбома уже опубликовано два сингла, предлагаю заценить — ну и, кому интересно, зацепить два предыдущих релиза. В особенности The Burning Dawn 2019-го.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 206
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Комментарии
Ігор:
Не знаю на счет Cloak,но в данный момент слушаю беларусский Downcross-весьма впечатляющий материал.…
Шорт:
Ахах, каков глупец, вместо того чтобы как гражданин Симмонс или граждане из Мотли Крю, …
Alex Viking Von Wolfenstein (AL FADER):
Очень жалко что HIM как сказано в статье в ближайшем будущем не возродится. Успех этой группы это продукт коллективный. Это общий ДУХ. Без гитары Линде без басиста и и…
Ad Noctum:
Downcross — Invertebrata (Full Album Premiere)
https://www.youtube.com/watch?v=ftL7GB3MvhQ…
Бармалей:
Алексей:
Хороший бойзбэнд, раньше не слышал их. Может быть мне показалось,но вокал очень схож с мунспеловским Фернандо. Очень годное музло.…
Дед Аким:
Алекси Лайхо выбрал херовую половину, разрушение печени, боль, медленная мучительная смерть. Вот Хендрикс, Джоплин, Моррисон, Джон Бонэм, Бонн Скотт, панки Джи Джи А…
Ad Noctum:
Ещё не слушал, но зачёт автоматом. Команда уровня Tribulation. Дебютник сабжа — «To Venomous Depths» был великолепен. …
ukko:
Писюн с глазами:
afterglowstar:
Звучит как поздний HIM. Не без хороших песен, но тут больше из-за ностальгии.
Забавляет то, что с Вилле играют музыканты бывшей группы бывшей жены Лаури Юлёнена из Rasmus…
Тварь:
Irhel:
Ещё не слушал, но зачёт автоматом. Команда уровня Tribulation. Дебютник сабжа — «To Venomous Depths» был великолепен. Спасибо камраду gotherion, который его тут в коментах посоветовал.
Хороший бойзбэнд, раньше не слышал их. Может быть мне показалось,но вокал очень схож с мунспеловским Фернандо. Очень годное музло.
Не знаю на счет Cloak,но в данный момент слушаю беларусский Downcross-весьма впечатляющий материал.