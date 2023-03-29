Cloak
29.03.2023

Чернушники по-американски. Слушаем группу CLOAK из Атланты

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Одна из наиболее активных американских околоблэковых команд, CLOAK из штата Джорджия, продвигаемая Season of Mist, готовит к выпуску третий полноформатный альбом Black Flame Eternal. И выступает везде, где только можно (думается, скоро поедет и по Европе). У парней на концертах алтари из черепов и свечей, окутанные клубами красного дыма, все делается максимально позерски эффектно — ну и играют они достаточно небанальную музыку.

Взяв за основу чернейшее из метал-искусств, ребята изобретательно вплетают в нее то блэк-н-ролл, то готик-глумовые мотивы, то — особенно в гитарных партиях — болотнейший жирный мрачный southern metal вперемешку со стоунером. Из будущего альбома уже опубликовано два сингла, предлагаю заценить — ну и, кому интересно, зацепить два предыдущих релиза. В особенности The Burning Dawn 2019-го.

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3 комментария

  • Ad Noctum написал(а):

    Ещё не слушал, но зачёт автоматом. Команда уровня Tribulation. Дебютник сабжа — «To Venomous Depths» был великолепен. http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif Спасибо камраду gotherion, который его тут в коментах посоветовал. http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif

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  • Алексей написал(а):

    Хороший бойзбэнд, раньше не слышал их. Может быть мне показалось,но вокал очень схож с мунспеловским Фернандо. Очень годное музло.

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  • Ігор написал(а):

    Не знаю на счет Cloak,но в данный момент слушаю беларусский Downcross-весьма впечатляющий материал.

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