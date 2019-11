CANNABIS CORPSE напоминают: «Blasphemy Made Hash»

Группа CANNABIS CORPSE играет аж с 2006 года, и сегодня, 1 ноября, выпускает шестой полноформатный альбом Nug So Vile. То, что в середине нулевых стартовало как укуренный братский трибьют-проект «каннибалам», с годами переросло в самостоятельный и самодостаточный дэз-метал коллектив, наркоманский стеб и ирония которого сохранились лишь в названиях песен, текстах, оформухе и клипах.

С названиями как было забавно, так и осталось. Альбомы Blunted At Birth, Tube Of The Resinated, The Weeding, песни «I Cum Bud», «Fucked With Northern Lights» (заметьте, как старались сохранить схожесть звучания!), «Gallery Of Stupid High», «Skull Full Of Bong Hits» — аллюзии угоревшего Лэнда Фила угадываются моментально.

С годами расширился круг дэз-метал вдохновителей: в дело пошли DEICIDE («Blame It On Bud»), GORGUTS («From Wisdom To Baked»), ENTOMBED («Left Hand Pass») и прочие — единственное, не хватает порой травокурного сленга, чтобы понять весь прикол. Название нового релиза относит, понятно, к CRYPTOPSY — ну а ассоциации к песням типа «Cylinders Of Madness», «Blasphemy Made Hash», «Cheeba Jigsore Quandary» без проблем составит любой, мало-мальски знакомый дэз-метал классикой.

Впрочем, игра в угадайки — не главное развлечение на этом наркобанкете. Главное — CANNABIS CORPSE записали мощный, солидный, современный, емкий и классный альбом, с которым не грех отметить, например, Halloweed. Приятной всем встречи!