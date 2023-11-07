Maul band live
07.11.2023

Брутальная, но вполне атмосферная новинка: «The Sacred And The Profane» от MAUL

Новинки и новости

Группу MAUL из не особенно продуктивного на дэз-метал штата Северная Дакота увидела пару лет тому на подвальном брутал-сейшне: здоровый, потный мужик с обезумевшими глазами навыкате и здоровенным тесаком, которым он лихо размахивал на небольшой сцене, градусом ненормальности (и внешностью) смахивал на обдолбанного доктора Гонзо в исполнении Бенисио дель Торо. Так что как ваш адвокат (с) рекомендую ознакомиться с коллективом — с одной стороны, оседлавшим модную сейчас возрожденческую олд-скул волну (т.н. OSDM), а с другой, мрачно-вязко подгружающим в общий микс грув-думовые-сладжевые элементы. И психоз. Ну а как без него.

Образовались MAUL относительно недавно, в 2017-м, и после горы демок с миниками выпустили в прошлом году дебютный альбом Seraphic Punishment. Буквально же через десять дней выходит последователь: новый EP Desecration And Enchantment, клип на тему которого «The Sacred And The Profane» (группа еще сильнее замедлилась — и нагнетает атмосферы как никогда ранее) можно посмотреть прямо сейчас. А если понравится, вскоре заценить целиком.

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2 комментария

  • Чорны написал(а):

    Очень понравилось.
    Спасибо, Настя, что представила этот коллектив.
    Надо ознакомиться с творчеством.

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  • Hemorrhoids написал(а):

    Всё бы ОЧЕНЬ хорошо,кабы не чумовой технарь- гитарист.Когда чувак выучит вторую струну-ознакомлюсь ближе.Ну а уж после третьей-запишу.

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