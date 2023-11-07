Брутальная, но вполне атмосферная новинка: «The Sacred And The Profane» от MAUL

Брутальная, но вполне атмосферная новинка: «The Sacred And The Profane» от MAULНовинки и новости
Группу MAUL из не особенно продуктивного на дэз-метал штата Северная Дакота увидела пару лет тому на подвальном брутал-сейшне: здоровый, потный мужик с обезумевшими глазами навыкате и здоровенным тесаком, которым он лихо размахивал на небольшой сцене, градусом ненормальности (и внешностью) смахивал на обдолбанного доктора Гонзо в исполнении Бенисио дель Торо. Так что как ваш адвокат (с) рекомендую ознакомиться с коллективом — с одной стороны, оседлавшим модную сейчас возрожденческую олд-скул волну (т.н. OSDM), а с другой, мрачно-вязко подгружающим в общий микс грув-думовые-сладжевые элементы. И психоз. Ну а как без него.
Образовались MAUL относительно недавно, в 2017-м, и после горы демок с миниками выпустили в прошлом году дебютный альбом Seraphic Punishment. Буквально же через десять дней выходит последователь: новый EP Desecration And Enchantment, клип на тему которого «The Sacred And The Profane» (группа еще сильнее замедлилась — и нагнетает атмосферы как никогда ранее) можно посмотреть прямо сейчас. А если понравится, вскоре заценить целиком.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 181
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Комментарии
Писюн c глазами:
СиРОЖА написал(а):
Кирка любит йогу… лучше бы на гитаре играть учился
Ты уже определись, учиться ему играть на гитаре или не играть вообще и заниматься чем-�…
Х:
СиРОЖА написал(а):
Кирка любит йогу… лучше бы на гитаре играть учился
Ахаха…
Hemorrhoids:
‘ Скрепный еврорейх совсем уже обнаглел со своими запретами!’
Да может оно,черт его знает, и правильно? Немцы после последнего своего ‘подвига’ и тени своей до сих п�…
Hemorrhoids:
Всё бы ОЧЕНЬ хорошо,кабы не чумовой технарь- гитарист.Когда чувак выучит вторую струну-ознакомлюсь ближе.Ну а уж после третьей-запишу.…
Чорны:
Очень понравилось.
Спасибо, Настя, что представила этот коллектив.
Надо ознакомиться с творчеством.…
Ян:
СиРОЖА написал(а):
Кирка любит йогу… лучше бы на гитаре играть учился
Ты уже научился?)
Не слышал пока мировых хитов от СиРожи)…
СиРОЖА:
Bronco:
Здесь речь уже даже не о выступлении после попойки. Они просто не смогут пить вискарь с текилой до 5 утра. Развалятся после 12ти.…
Тварь:
Другой Александр:
Anastasiya написал(а):
P.S. В Германии книжку-раскраску уже запретили.
Скрепный еврорейх совсем уже обнаглел со своими запретами! Доиграются они со своей духовно…
циник:
Anastasiya:
Sonne:
Очень понравилось.
Спасибо, Настя, что представила этот коллектив.
Надо ознакомиться с творчеством.
Всё бы ОЧЕНЬ хорошо,кабы не чумовой технарь- гитарист.Когда чувак выучит вторую струну-ознакомлюсь ближе.Ну а уж после третьей-запишу.