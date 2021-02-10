Бобры не добры. Встречайте шведскую дэз-грайндовую группу BELARUS BEAVERБлог
Эти ребята из Швеции, но называются BELARUS BEAVER. Играют забористый плотный дэз-грайнд. А в творчестве напирают на том, что коварные бобры захватили планету, убили Иисуса и, в общем, ведут себя довольно-таки аморально.
В дискографии коллектива два альбома. Первый, DAMnation вышел в 2019 году, и, как несложно догадаться по названиям треков, для дебюта бобры подчинили себе мировую метал-сцену. «Devoured By Beaver», «Papyrus Containing The Spell To Preserve Its Possessor Against Attacks From Beavers Who Are In The Water», «Two Beavers To Midnight», «Beaver Smashed Face», «Archeological Findings Indicated That Beavers Were Eating Humans But The Beavers Were for Unknown Reasons Zombies So Everyone Died».
Второй, Planet Of The Beavers, появился относительно недавно, в конце ноября 2020, и это крайне серьезная научная работа о том, как цивилизацию погубил не китайский ковид, а простой беларуский бобер.
Музыка, кстати, отличная.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 184
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Бобры не добры. Встречайте шведскую дэз-грайндовую группу BELARUS BEAVER
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Я, конечно, в курсе, что скандинавы любители накатить (а кто не любитель?))), но эти еще и что-то запрещенное употребляют, полюбасу!!!))))). Это чтоб так пёрло чуваков по бобрам, ладно бы беларусы, но шведы
Короче, бобры всея Беларуси — объединяйтесь!!!