Avril Lavigne вернулась на сцену после тяжелой болезни

Вряд ли вы, конечно, станете слушать ее новый сингл «Head Above Water» (хотя все-таки размещу его немного ниже), но примите эту историю как еще одно предупреждение об опасности прогулок по лесопаркам. Клещи не спят! И вот Аврил, например, едва выжила.
«Я так счастлива анонсировать первый сингл моего будущего альбома! — написала певица. — Пять лет прошло с моего последнего релиза. И несколько лет я провела дома, сражаясь с болезнью Лайма. Это были худшие годы моей жизни, изматывающие физически и эмоционально. Но мне удалось обратить переживания в музыку. Я сочиняла песни, лежа в постели. И записывала там же. И я горжусь музыкой, которая получилась в итоге.
Спасибо всем, кто терпеливо ждал, пока я выбиралась из худшей передряги, что ждала меня в жизни. Я все еще сражаюсь с последствиями болезни. Первый сингл будущего альбома, «Head Above Water», я сочинила в один из худших, самых страшных моментов. В те минуты я уже приняла смерть как неизбежность и чувствовала, что тело отказывается мне служить. Казалось, я тону. Как будто бы погружаюсь под воду, и все, чего мне не хватает, — это глоток воздуха. Я не могла дышать. Я молилась богу, чтобы помог поднять голову над водой. Я приблизилась к нему тогда.
Мне нелегко рассказывать о болезни: часть сознания сопротивляется этому, хочет отстраниться и оставить все позади. Но я решила быть честной. Во-первых, это навсегда останется частью моей жизни. Во-вторых, необходимо, чтобы люди знали: боррелиоз — это очень серьезно. Единственный укус клеща может вас уничтожить. И, быть может, многие не знают, но лечить заболевание нужно немедленно! Часто случается так, что человек не обращается к врачу после укуса и не получает диагноз. А иные, даже зная о болезни, не лечат ее, потому что это дорого.
Чтобы все понимали, насколько серьезно обстоят дела; чтобы знали, какие шаги предпринимать, я основала специальный фонд. По ссылке можно получить важную информацию, связаться с диагностами и врачами-специалистами в вопросах болезни Лайма. Вскоре мы запустим совместную программу с учеными, чтобы форсировать ее изучение. И вы можете в любой момент присоединиться к нам, чтобы помочь людям, отчаянно нуждающимся в лечении безжалостного недуга.
Присоединяйся к нашей борьбе, пока я рассказываю миру свою историю. Рассказываю об опасности боррелиоза. Сейчас я снова беру контроль над своей жизнью и собираюсь делать то, для чего, знаю, была рождена. Писать музыку. Делиться спасением и надеждой посредством звуков и слов».
Бедняжка ((
и чего это не будем слушать? типа «смерть волне, HMR forever!», я вот послушаю например и альбомчик потом качну.
Не повезло, да! Я в этом сезоне два клеща снял с себя
Жаль, что так у нее сложилось с боррелиозом. Наверно, просто в какой-то момент забила на это. А вообще странно, когда обеспеченные люди бывают столь беспечны к своему здоровью.
Что касаемо песни и клипа, то оба неплохи, но и то, и другое бывало у нее значительно интересней.
Здоровья ей.
Не знаю как кто но лично я засек в проекте Аврил Лавинь 4 разные телки. И та которая сейчас это совсем другая чем была в 2003 и в том числе на DVD на концерте в Бафало. И пару штук еще снимаются в массовке и на фото в роли Аврил Лавинь тоже подпевают -не скрою похожие но не настолько что бы быть ослепленными этой шняжной в общем то музычкой. У этой что на этом видео противный визжащий голос. Но народ этого не видит -разные лица разные задницы разные сиськи. Вот катит им морочить голову всей планете. Ну что ж это их выбор. А тут «она» (какая из них-это еще вопрос) про Бога вспомнила. Крестик надела. Я им писал что ненавижу то что ОНИ делают в музыке-ПРОТИВНО. Вот так укусит комар лихорадкой западного Нила и глядишь а человек уже в Бога верует. И считают что то что они делают -это якобы то для чего они родились. ПО МНЕ ЛУЧШЕ ЧТО БЫ В МИРЕ НЕ БЫЛО ТАКИХ ПЕВИЦ И МУЗЫКАНТОК КАК АВРИЛ ЛАВИНЬ. ВРЕМЯ СМУТЫ И BITCH SHIT! Леша. Они знают.
ага! а у нас в поликлинике только удивлялись, что я очень уж как-то рано принес им, снятого с себя клеща, а куда направить так и не знали! дибилы! и кстати анализы сейчас платные и не в поликлиниках, и нужно самому везти!… клеща)
В РНПЦ эпидемиологии надо отвозить. Не бесплатно, естественно. И не факт, что у них будут сыворотки на все опасные инфекции.
Вот еще немного ужасов: https://lenta.ru/articles/2016/06/17/acari/
AL FADER написал(а):
Не знаю как кто но лично я засек в проекте Аврил Лавинь 4 разные телки. И та которая сейчас это совсем другая чем была в 2003 и в том числе на DVD на концерте в Бафало. И пару штук еще снимаются в массовке и на фото в роли Аврил Лавинь тоже подпевают -не скрою похожие но не настолько что бы быть ослепленными этой шняжной в общем то музычкой. У этой что на этом видео противный визжащий голос. Но народ этого не видит -разные лица разные задницы разные сиськи. Вот катит им морочить голову всей планете. Ну что ж это их выбор. А тут «она» (какая из них-это еще вопрос) про Бога вспомнила. Крестик надела. Я им писал что ненавижу то что ОНИ делают в музыке-ПРОТИВНО. Вот так укусит комар лихорадкой западного Нила и глядишь а человек уже в Бога верует. И считают что то что они делают -это якобы то для чего они родились. ПО МНЕ ЛУЧШЕ ЧТО БЫ В МИРЕ НЕ БЫЛО ТАКИХ ПЕВИЦ И МУЗЫКАНТОК КАК АВРИЛ ЛАВИНЬ. ВРЕМЯ СМУТЫ И BITCH SHIT! Леша. Они знают.
У кого-то осеннее обострение? Клещи? Или просто шизофренийка?
Anastasiya написал(а):
В РНПЦ эпидемиологии надо отвозить. Не бесплатно, естественно. И не факт, что у них будут сыворотки на все опасные инфекции.
Анализ не может на 100% дать ответ, заражен клещ или нет.
Если клещ заражен, не факт, что чел заразился.
Энцефалитом можно заразиться даже в тот момент, когда он (клещ) просто стал вкручиваться, а бореллиозом — если он посидел на человеке денек (или его раздавили). Но можно и не заразиться, как повезет.
От энцефалита никакой сыворотки нет, а от бореллиоза помогают антибиотики (Аврил или забила на первые признаки болезни , или у нее что-то с иммунитетом).
Вывод: первый месяц после укуса следите за своим здоровьем.
Loretta написал(а):
От энцефалита никакой сыворотки нет, а от бореллиоза помогают антибиотики
Сыворотки для проверки, я имею в виду.
А против энцефалита прививки можно делать.