Avril Lavigne вернулась на сцену после тяжелой болезни

Вряд ли вы, конечно, станете слушать ее новый сингл «Head Above Water» (хотя все-таки размещу его немного ниже), но примите эту историю как еще одно предупреждение об опасности прогулок по лесопаркам. Клещи не спят! И вот Аврил, например, едва выжила.

«Я так счастлива анонсировать первый сингл моего будущего альбома! — написала певица. — Пять лет прошло с моего последнего релиза. И несколько лет я провела дома, сражаясь с болезнью Лайма. Это были худшие годы моей жизни, изматывающие физически и эмоционально. Но мне удалось обратить переживания в музыку. Я сочиняла песни, лежа в постели. И записывала там же. И я горжусь музыкой, которая получилась в итоге.

Спасибо всем, кто терпеливо ждал, пока я выбиралась из худшей передряги, что ждала меня в жизни. Я все еще сражаюсь с последствиями болезни. Первый сингл будущего альбома, «Head Above Water», я сочинила в один из худших, самых страшных моментов. В те минуты я уже приняла смерть как неизбежность и чувствовала, что тело отказывается мне служить. Казалось, я тону. Как будто бы погружаюсь под воду, и все, чего мне не хватает, — это глоток воздуха. Я не могла дышать. Я молилась богу, чтобы помог поднять голову над водой. Я приблизилась к нему тогда.

Мне нелегко рассказывать о болезни: часть сознания сопротивляется этому, хочет отстраниться и оставить все позади. Но я решила быть честной. Во-первых, это навсегда останется частью моей жизни. Во-вторых, необходимо, чтобы люди знали: боррелиоз — это очень серьезно. Единственный укус клеща может вас уничтожить. И, быть может, многие не знают, но лечить заболевание нужно немедленно! Часто случается так, что человек не обращается к врачу после укуса и не получает диагноз. А иные, даже зная о болезни, не лечат ее, потому что это дорого.

Чтобы все понимали, насколько серьезно обстоят дела; чтобы знали, какие шаги предпринимать, я основала специальный фонд. По ссылке можно получить важную информацию, связаться с диагностами и врачами-специалистами в вопросах болезни Лайма. Вскоре мы запустим совместную программу с учеными, чтобы форсировать ее изучение. И вы можете в любой момент присоединиться к нам, чтобы помочь людям, отчаянно нуждающимся в лечении безжалостного недуга.

Присоединяйся к нашей борьбе, пока я рассказываю миру свою историю. Рассказываю об опасности боррелиоза. Сейчас я снова беру контроль над своей жизнью и собираюсь делать то, для чего, знаю, была рождена. Писать музыку. Делиться спасением и надеждой посредством звуков и слов».