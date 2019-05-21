40 лет польскому хэви-трэш металу! Группа KAT выпускает альбом «Without Looking Back»

На восточноевропейской сцене не так много групп, что могли бы похвастаться 40-летней историей, которая шла б практически беспрерывно — и продолжалась в дни наши. В соседней Польше таких команд сразу две, обе в статусе легенд: TURBO и KAT, собирающие большие площадки и, как ни странно, по-прежнему релевантные музыкально. Так, в июне KAT выпускают десятый альбом Without Looking Back — первую тяжелую работу с 2005 года (в 2014 у них была акустика), и судя по выложенному треку «Flying Fire», Piotr Luczyk не растерял ни порох, ни задор, ни способность генерировать забористые хэви-метал боевички.

В качестве любопытной ремарки: в 80-х KAT, которых ввиду «железного занавеса» не пускали в европейские туры, были из первых, кто задал на польской сцене моду на мрачняк и прочую Сатану: «Devil’s Child», «666», «Noce Szatana» и т.д. — влияние мужиков из Катовице настолько зацепило подрастающее поколение металистов, что в 1998-м в их честь был издан трибьют Czarne Zastepy, где «катовские» песни играли VADER, BEHEMOTH, LUX OCCULTA, HERMH, DAMNATION и прочие-прочие.

«Если б я выбирал музыкальный период, в который хотел бы вернуться, то предпочел бы 70-95 годы, — размышляет Петр, — ибо в это время появились наиболее значимые на сегодняшний день коллективы. Никто из новых звезд не в силах составить им конкуренцию.

Но, как бы там ни было, мы не собираемся выпускать ностальгическую музыку и зацикливаться на своей замшелой за десятилетия истории. Without Looking Back — о движении вперед, оставляя на обочине призраков прошлого. Ты должен помнить свои корни, но при этом пробивать асфальт свежими ростками».