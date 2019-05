15-16 июня в Речице пройдет United Metal Festival

Речица продолжает традицию летних мероприятий, и организаторы (A.D. promogroup и музыканты EVTHANAZIA) уже анонсировали полный состав своего летнего феста United Metal Festival. Он пройдет 15-16 июня на открытой летней площадке клуба «Черное Золото» (ул.Советская, 38).

KAIRA (BY) sympho groove pagan metal

TORNADO (BY) oldschool thrash metal

JACK CRUSHER (PL) thrash metal

EVTHANAZIA (BY) melodic death-thrash metal

YATA (BE) groove metal

SINFUL (RU) symphonic black metal

TEN TONN HAMMER (RU) hardcore/death metal

AILLION (BY) modern heavy metal

СRIMSON CRY (RU) power / progressive metal

ARHAT (UA) oriental / groove metal

KLIODNA (BY) symphonic / power-metal

SUNWALTER (RU) sci-fi metal

WOLFSHADE (BY) heavy metal

ELECTROLIZE (RU) industrial metal

AMONG YOUR GODS (BY) melodic death metal

NHLST (BY) progressive metal

MIDDLE FINGER (UA) grunge/southern metal/stoner

WEESP (BY) alternative metal / electronic

CLAN (BY) alternative thrash-core metal

ИЗНУТРИ (RU) hard rock / alternative metal

АСТРАЛ(BY) rock/punk-rock

JINX (RU) death-thrash metal

SEMANTIC SC (BY) nu-metal / groove

MENTAL REFLECTIONS (RU) progressive metal