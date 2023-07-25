Godthrymm
25.07.2023

Ветеранский британский дум. Слушаем GODTHRYMM с участием экс-гитариста MY DYING BRIDE Hamish Glencross

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«GODTHRYMM — это группа, составленная из ветеранов британской метал-сцены. Прочувствованный, меланхолически-готический дум», — просто и всеобъясняюще, не выдумывая сложных эпитетов, пишут о себе эти ребята и анонсируют второй альбом Distortions (первый, Reflections 2020 года был чудо как хорош). Семейная ячейка команды — вокалист/гитарист Hamish Glencross, игравший с конца 90-х в MY DYING BRIDE и ушедший в период записи Feel The Misery «в связи с непреодолимыми противоречиями», а также его жена, клавишница-вокалистка Catherine Glencross.

Также в составе экс-драммер MDB (а также когда-то ANATHEMA, плюс SOLSTICE, где кратковременно значился тот же Glencross) Shaun Taylor-Steels, и если вы любите тягучий и плотный, как лондонские тучи, чистоголосый британский дум, торжественно-мрачный, с эпическим подтонами и трагизмом театральных масштабов, то вот же оно. Distortions выходит в середине августа, а пока — пара синглов.

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2 комментария

  • думстер-бумстер написал(а):

    Неплохо! Весьма неплохо.

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  • Vivaldi Death написал(а):

    Очень достойно,хотя и не без претензий.И даже чистый вокал не раздражает.Да и не такой уж он и ‘чистый’-чувак подпускает хрипотцы и драйвит.

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