Ветеранский британский дум. Слушаем GODTHRYMM с участием экс-гитариста MY DYING BRIDE Hamish Glencross

Ветеранский британский дум. Слушаем GODTHRYMM с участием экс-гитариста MY DYING BRIDE Hamish GlencrossНовинки и новости
«GODTHRYMM — это группа, составленная из ветеранов британской метал-сцены. Прочувствованный, меланхолически-готический дум», — просто и всеобъясняюще, не выдумывая сложных эпитетов, пишут о себе эти ребята и анонсируют второй альбом Distortions (первый, Reflections 2020 года был чудо как хорош). Семейная ячейка команды — вокалист/гитарист Hamish Glencross, игравший с конца 90-х в MY DYING BRIDE и ушедший в период записи Feel The Misery «в связи с непреодолимыми противоречиями», а также его жена, клавишница-вокалистка Catherine Glencross.
Также в составе экс-драммер MDB (а также когда-то ANATHEMA, плюс SOLSTICE, где кратковременно значился тот же Glencross) Shaun Taylor-Steels, и если вы любите тягучий и плотный, как лондонские тучи, чистоголосый британский дум, торжественно-мрачный, с эпическим подтонами и трагизмом театральных масштабов, то вот же оно. Distortions выходит в середине августа, а пока — пара синглов.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 91
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2 комментария
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Комментарии
Vivaldi Death:
Очень достойно,хотя и не без претензий.И даже чистый вокал не раздражает.Да и не такой уж он и ‘чистый’-чувак подпускает хрипотцы и драйвит.…
думстер-бумстер:
Другой Александр:
Lamp Of Murmuur тоже заслуживает быть добавленным сюда — этот проект, созданный несколько лет назад ноунеймом из США, быстро набрал очень даже приличную аудиторию.…
Green:
Судя по обложки победитель уже определён….
Время…Время как летит….…
Anastasiya:
Чтобы голосовалка активно продвигалась, закреплю ее в топе на время; обновления сайта будут идти ниже.
Ну и не забываем рассказывать, что понравилось помимо переч�…
Нокт:
Anastasiya написал(а):
+ написал(а):
Беларускiя альбомы будуць асобна? Ciemra, NCS, Trollwald, Woe Unto Me, Downcross?
Нет, на общих основаниях. Поскольку речь об андеграунде, добавлю в �…
Федор:
Добавьте Ornamentos Del Miedo — El Cosmos Me Observa En Silencio и Legion Of The Damned – Poison Chalice.…
Anastasiya:
+ написал(а):
Беларускiя альбомы будуць асобна? Ciemra, NCS, Trollwald, Woe Unto Me, Downcross?
Нет, на общих основаниях. Поскольку речь об андеграунде, добавлю в общий чарт, если…
СиРОЖА:
Кирк Хэммет написал(а):
СиРОЖА написал(а):
Кирк Хэммет написал(а):
R u fuckin’ serious? Мои сногсшибательные соляки даже не в первой тройке?
руки у тя из жёпы ,Кирк
Из ж…
Vivaldi Death:
Персонально для меня добавьте пожалуйста песню ‘валенки’.Я тут выпил и расчувствовался……
PitBull:
Tsjuder «Helvegr» добавьте. Годнейший альбом, как раз в июне вышел.…
Eum:
Сам не ожидал от себя, но сольник Ville Vallo слушаю уже который месяц. Хитовая штука.…
Кирк Хэммет:
СиРОЖА написал(а):
Кирк Хэммет написал(а):
R u fuckin’ serious? Мои сногсшибательные соляки даже не в первой тройке?
руки у тя из жёпы ,Кирк
Из жопы не из жопы, а уже н…
Неплохо! Весьма неплохо.
Очень достойно,хотя и не без претензий.И даже чистый вокал не раздражает.Да и не такой уж он и ‘чистый’-чувак подпускает хрипотцы и драйвит.