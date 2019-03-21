GODTHRYMM — название, которое непросто воспроизвести с первого раза, но можно запомнить: проект был создан экс-музыкантами MY DYING BRIDE Hamish Glencross (гитара, вокалы в новой команде) и Shaun «Winter» Taylor-Steels (барабаны). Второй вокалист и по совместительству басист — некто Danny Lambert, и все это играет довольно любопытную вариацию на тему дум-дэза. В настоящий момент группа ищет лейбл для выпуска дебютника, и в связи с этим предлагает заценить сингл «We Are The Dead».
Все умерли. Группа GODTHRYMM, созданная экс-участниками MY DYING BRIDE, выпустила первый сингл
Anastasiya, рубрика(и): Быстрые новости
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Теги: Godthrymm
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В этот день родились1968 - Oystein "Euronymous" Aarseth †
1977 - John Otto (LIMP BIZKIT)
1990 - Cornelius Heck (FINSTERFORST)
15 релизов марта
In Flames I, The Mask
VLTIMAS Something Wicked Marches In
Iron Savior Kill Or Get Killed
Yngwie Malmsteen Blue Lightning
Tyr Hel
Fallujah Undying Light
Waylander Eriu's Wheel
Misery Index Rituals Of Power
Cellar Darling The Spell
Devin Townsend Empath
Children Of Bodom Hexed
Usurper Lords Of The Permafrost
Subway To Sally Hey!
Ataraxie Resignes
Queensryche The Verdict
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