Все умерли. Группа GODTHRYMM, созданная экс-участниками MY DYING BRIDE, выпустила первый сингл

GODTHRYMM — название, которое непросто воспроизвести с первого раза, но можно запомнить: проект был создан экс-музыкантами MY DYING BRIDE Hamish Glencross (гитара, вокалы в новой команде) и Shaun «Winter» Taylor-Steels (барабаны). Второй вокалист и по совместительству басист — некто Danny Lambert, и все это играет довольно любопытную вариацию на тему дум-дэза. В настоящий момент группа ищет лейбл для выпуска дебютника, и в связи с этим предлагает заценить сингл «We Are The Dead».