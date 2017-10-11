Тизеры нового альбома SUMMONING «With Doom We Come»

Осталось встретить Новый год, ночь простоять, да день продержаться: на 5 января назначен выпуск нового альбома SUMMONING With Doom We Come, и группа с лейблом уже потихонечку дразнят изголодавшихся с 2013-го фанатов, выкладывая завлекалочки-тизеры.

«Итак, готово, — написали музыканты. — Как видите по фотографии, никаких электронных файлов, только старые добрые мастер-диски, переданные Napalm Records. Один — с нашим новым полноформатником, второй — с дополнительным материалом для специальных изданий. Когда год подойдет к концу, будут объявлены детали».

А затем добавили нечто более поэтическое: «And in the glade a light was seen… Последние годы были периодом проблем, задержек, споров — и, как результат, общей фрустрации. SUMMONING словно погас, и тишина опустилась вокруг… Но все же то был не конец — то было затишье перед рассветом. И слабый свет теплился в углях. А затем из них, почти, казалось бы, умирающих, — пламя! Огонь преданности и нового вдохновения. Огонь полыхнул в кузнице… снова. Так SUMMONING воскресли из мертвых и объявили, что новый альбом появится в январе 2018».