Горевать как в 90-х: слушаем новый альбом дэз-думеров DUSK «Dissolve Into Ash»

Еще одна группа из серии «не всякий вспомнит» — хотя в середине 90-х наравне с NOVEMBERS DOOM коллектив DUSK представлял ведущую похоронную лигу североамериканского death doom. В отличие от тогда уже довольно изобретательных и энергичных «ноябредумовцев», на дебютнике …Majestic Thou In Ruin DUSK пилил не замутненную вкраплениями посторонних жанров, поступательно-мрачную, давящую, будто танк по осенне-зимней непроницаемой слякоти, ревущую кондовую дэз-думовщину, слегонца лишь приправленную призрачным женским вокалом — чтобы, вероятно, слушатели не лезли в петлю раньше времени. Пока не закончится диск.

Группу сравнивали с diSEMBOWELMENT и MY DYING BRIDE, ледяной рычаще-грохочущий дум был еще на волне («опопсевать» и играться с электронщиной столпы жанра начнут ближе к концу десятилетия), но… что-то у DUSK не задалось. А поскольку время в Висконсине течет очень медленно, второй альбом Dissolve Into Ash появился из сумрачных бездн лишь спустя 28 лет, в декабре 2023-го.

И это безусловно, безупречно они! Из безвременья, бесконечной туманной истории, морока, за которым только потемки и смерть.

<a target="_blank" rel="nofollow" href="https://duskusaofficial.bandcamp.com/album/dissolve-into-ash-2023" >Dissolve Into Ash 2023 by Dusk</a>

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