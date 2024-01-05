Горевать как в 90-х: слушаем новый альбом дэз-думеров DUSK «Dissolve Into Ash»Блог
Еще одна группа из серии «не всякий вспомнит» — хотя в середине 90-х наравне с NOVEMBERS DOOM коллектив DUSK представлял ведущую похоронную лигу североамериканского death doom. В отличие от тогда уже довольно изобретательных и энергичных «ноябредумовцев», на дебютнике …Majestic Thou In Ruin DUSK пилил не замутненную вкраплениями посторонних жанров, поступательно-мрачную, давящую, будто танк по осенне-зимней непроницаемой слякоти, ревущую кондовую дэз-думовщину, слегонца лишь приправленную призрачным женским вокалом — чтобы, вероятно, слушатели не лезли в петлю раньше времени. Пока не закончится диск.
Группу сравнивали с diSEMBOWELMENT и MY DYING BRIDE, ледяной рычаще-грохочущий дум был еще на волне («опопсевать» и играться с электронщиной столпы жанра начнут ближе к концу десятилетия), но… что-то у DUSK не задалось. А поскольку время в Висконсине течет очень медленно, второй альбом Dissolve Into Ash появился из сумрачных бездн лишь спустя 28 лет, в декабре 2023-го.
И это безусловно, безупречно они! Из безвременья, бесконечной туманной истории, морока, за которым только потемки и смерть.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 111
Читайте также:
2 комментария
Добавить комментарий Отменить ответ
Обновления
-
Горевать как в 90-х: слушаем новый альбом дэз-думеров DUSK «Dissolve Into Ash»
-
История одной жуткой обложки: BRUJERIA «Matando Güeros». «В Германии ее запретили в шесть утра, как только увидели»
-
Jeff Loomis ушел из ARCH ENEMY
-
С наступающим! Новогоднее видеоинтервью с DYMNA LOTVA
-
Голосуем! Лучшие альбомы второй половины 2023 года
-
Как заработали на ковиде KORN, SLIPKNOT, SMASHING PUMPKINS и прочие «терпящие бедствие» бизнесы
-
Вышел новый альбом ABIGOR «Taphonomia Aeternitatis — Gesänge im Leichenlicht der Welt». «Он должен удивить при первом прослушивании»
-
Грязь, любовь и ревущие красотки (с кишочками): смотрим последние клипы INFECTED RAIN
-
Kirk Hammett: «Любой из друзей, вероятно, сыграл бы лучшее соло, чем мое в «Lux Æterna», но нахрена?»
-
Рок-истории. Вокалист UGLY KID JOE Whitfield Crane: «…и вот Eddie Van Halen снимает обувь, носки и кидает их мне»
Комментарии
Le$ov1k:
Merzbow:
Ну можно сравнить с October tide. Или даже с Symphony of Grief или другими старичками Ceremonium.
Тоже » Не всякий вспомнит»…
Юрий:
goremyka:
HNKNTNH написал(а):
Интересно было прочитать! Регулярно раньше гонял этот альбом, был пиратский диск с этой обложкой, но не знал как переводится альбом. Вообще мне…
juris:
Merzbow:
пытался найти этот журнал, но увы, даже на интернет шопах типа abebooks его нет. Алярму Brujeria неоднократно использовала. Для Machetazos например. Этот же журнал и Impetigo использ�…
Писюн с глазами:
Никогда не понимал эту группу. Звучит, как какая-то куклямакля.…
HNKNTNH:
Интересно было прочитать! Регулярно раньше гонял этот альбом, был пиратский диск с этой обложкой, но не знал как переводится альбом. Вообще мне группа нравилась, ос�…
Дед Аким:
Марина Кравец — звезда Камеди Клаб, но мало людей знают — у неё Лапочки реально голос хороший, она может умеет и любит петь,не всё песни ей соответствуют, но вот с Brainsto…
Дед Аким:
Группа классная, а Мариночка ещё лучше, получилось великолепно
https://youtu.be/UXRdQuq9Jzw?si=gPukPcIVbtGxuJz…
Дед Аким:
Только Юлечка
Михалкова из Пельменей, может Марина Кравец из Камеди
Уральские пельмени: Французы и русские на отдыхе
https://youtu.be/qu9M9AByd5s?si…
Дед Аким:
А вот эта красавица еще лучше (хотя казалось бы лучше некуда) BEYOND THE BLACK — Live Graspop 2022 (Full Concert in HD and with Timestamps)
…
Дед Аким:
Честно говоря, я вообще не представляю что — кто может быть лучше…
Статья огонь . Вам бы книги издавать )
Ну можно сравнить с October tide. Или даже с Symphony of Grief или другими старичками Ceremonium.
Тоже » Не всякий вспомнит»