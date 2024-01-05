dusk band
05.01.2024

Горевать как в 90-х: слушаем новый альбом дэз-думеров DUSK «Dissolve Into Ash»

Блог

Еще одна группа из серии «не всякий вспомнит» — хотя в середине 90-х наравне с NOVEMBERS DOOM коллектив DUSK представлял ведущую похоронную лигу североамериканского death doom. В отличие от тогда уже довольно изобретательных и энергичных «ноябредумовцев», на дебютнике …Majestic Thou In Ruin DUSK пилил не замутненную вкраплениями посторонних жанров, поступательно-мрачную, давящую, будто танк по осенне-зимней непроницаемой слякоти, ревущую кондовую дэз-думовщину, слегонца лишь приправленную призрачным женским вокалом — чтобы, вероятно, слушатели не лезли в петлю раньше времени. Пока не закончится диск.

Группу сравнивали с diSEMBOWELMENT и MY DYING BRIDE, ледяной рычаще-грохочущий дум был еще на волне («опопсевать» и играться с электронщиной столпы жанра начнут ближе к концу десятилетия), но… что-то у DUSK не задалось. А поскольку время в Висконсине течет очень медленно, второй альбом Dissolve Into Ash появился из сумрачных бездн лишь спустя 28 лет, в декабре 2023-го.

И это безусловно, безупречно они! Из безвременья, бесконечной туманной истории, морока, за которым только потемки и смерть.

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2 комментария

  • Юрий написал(а):

    Статья огонь . Вам бы книги издавать )

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  • Merzbow написал(а):

    Ну можно сравнить с October tide. Или даже с Symphony of Grief или другими старичками Ceremonium.
    Тоже » Не всякий вспомнит»

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