Голландское зелье. PHLEBOTOMIZED вернулись с альбомом «Deformation Of Humanity»

Новогодний сезон можно начать не только с просроченных салатов, но и, например, с залихватского голландского дэз-дум-прога от PHLEBOTOMIZED — а заодно проверить, эффект какого из средств будет мощнее. Эта банда знатно наследила в 90-х, выпустив альбомы Immense Intense Suspense (1994) и Skycontact (1997), запомнившись многим как «авангардный дэзняк с клавишами и скрипочкой» и «голландский ответ Дэну Сване» — с прозрачными намеками на PAN.THY.MONIUM и EDGE OF SANITY. Как бы там ни было, PHLEBOTOMIZED быстро оформились в самостоятельный культ — и, как многие культы 90-х, вскоре после выхода своей самой удачной работы приказали долго жить и не грустить.

Однако к 2013-му гитарист-основатель Tom Palms понял, что загрустил сам. И принял решение в одно лицо реанимировать группу, набрать новых участников и проверить, может ли он еще чем-либо потрясти заждавшуюся — а также изрядно зажравшуюся к настоящему моменту общественность.

Альбом Deformation Of Humanity официально появился сегодня — однако, не выдержав, за пару недель до релиза команда собственноручно слила его в стрим и, кто хотел, уже ознакомился с PHLEBOTOMIZED формата второго пришествия. По сравнению с дисками 90-х материал стал доступнее и прямолинейнее: мозги он уже, как прежде, не вывинчивает, а мякенько обволакивает, ядовито въедаясь в подкорку красочным фейерверком. Это не авангард, не странность, не дичь — скорей, повзрослевший и остепенившийся старый товарищ, которого встречаешь внезапно и ощущаешь, что пропущенных лет вроде и не было.