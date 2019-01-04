Голландское зелье. PHLEBOTOMIZED вернулись с альбомом «Deformation Of Humanity»

Новогодний сезон можно начать не только с просроченных салатов, но и, например, с залихватского голландского дэз-дум-прога от PHLEBOTOMIZED — а заодно проверить, эффект какого из средств будет мощнее. Эта банда знатно наследила в 90-х, выпустив альбомы Immense Intense Suspense (1994) и Skycontact (1997), запомнившись многим как «авангардный дэзняк с клавишами и скрипочкой» и «голландский ответ Дэну Сване» — с прозрачными намеками на PAN.THY.MONIUM и EDGE OF SANITY. Как бы там ни было, PHLEBOTOMIZED быстро оформились в самостоятельный культ — и, как многие культы 90-х, вскоре после выхода своей самой удачной работы приказали долго жить и не грустить.

Phlebotomized Однако к 2013-му гитарист-основатель Tom Palms понял, что загрустил сам. И принял решение в одно лицо реанимировать группу, набрать новых участников и проверить, может ли он еще чем-либо потрясти заждавшуюся — а также изрядно зажравшуюся к настоящему моменту общественность.

Альбом Deformation Of Humanity официально появился сегодня — однако, не выдержав, за пару недель до релиза команда собственноручно слила его в стрим и, кто хотел, уже ознакомился с PHLEBOTOMIZED формата второго пришествия. По сравнению с дисками 90-х материал стал доступнее и прямолинейнее: мозги он уже, как прежде, не вывинчивает, а мякенько обволакивает, ядовито въедаясь в подкорку красочным фейерверком. Это не авангард, не странность, не дичь — скорей, повзрослевший и остепенившийся старый товарищ, которого встречаешь внезапно и ощущаешь, что пропущенных лет вроде и не было.

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Зеля 05.01.2019 в 12:59

    Неплохо, спасибо, я такую группу и не знал!

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  2. Sonne 05.01.2019 в 13:25

    По названию кажется, что гринда.

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  3. nikolas_666 06.01.2019 в 16:16

    Зеля написал(а):
    Неплохо, спасибо, я такую группу и не знал!


    Ух молодёжь )

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  4. MAZZZKO 06.01.2019 в 19:31

    Приятное воскрешение
    Кто постарше помнит героев

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