«Дальше — только Звезды». Странная акустика от группы СОКИРА ПЕРУНА

«Дальше — только Звезды». Странная акустика от группы СОКИРА ПЕРУНАНовинки и новости
В списках свежевышедших альбомов наткнулась на вчерашнюю новинку от главной украинской «правосторонней» группы СОКИРА ПЕРУНА под названием Reflexio, служащую своего рода переосмыслением предыдущей дискографии. Песни вроде «Герої Моєї Раси», «Лугандон», «Сталевий Промінь Волі», «Немає Меж» и другие, общим числом 18, коллектив исполнил в акустике.
18 роскошных акустических полотен для осмысления и откровенного разговора, честного взгляда на свой Путь и совершенствование Себя на этом Пути. Когда Наш седой брат Сократ дал нам в руки сей инструмент самопознания, Мы отправились по дороге размышлений на тему существования культуры и Смысла бытия. Дальше — только Звезды.
А сейчас — внимательный взгляд вглубь Себя.
Вот как оно примерно звучит (никого не напоминает?), и, что называется, я просто оставлю это здесь. Купить диск, кому интересно, можно тут, а где при желании скачать… ну, найдете.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 299
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Я так скажу;когда я СЛУЧАЙНО,в сети натыкаюсь на блатняк,то бегу сразу и со всех ног.В природе существует довольно мало вещей способных меня травмировать,то есть покалечить сразу и наповал.Это противотанковый гранатомёт и блатняк.
Деду Акиму приношу извинения за наезды на Sandra и иже с ней.Лей дорогой!Лей A-hA,лей Eurythmics,лей што хош…падла буду и век воли не видать!
Канеша извините, но это как минимум дурновкусие вот эта вот Сокира Перуна. Это реально убогое днище
Звучит,как если бы Михаил Ждамиров ( который усатый экс-вокалист Бутырки), взял гитарку и давай горланить во всю мощь .
Группа, которая всегда играла гомно, записала какое-то гомно. Расходимся
Ну, статус у них в определенных кругах, конечно, чуть ли не легендарный, но то по причинам идеологическим. По музыке, как и большинство нациков, это убогое днище. Что метал в их исполнении, что вот это вот.
Одноклеточным нацикам быдланам самое то
Ну, это известные сторонники «славного» продолжения дел руководителей последнего рейха. Так ладно бы, что-то стоящее… Но такое, даже маршрутчики не смогут слушать)))
Мне наоборот кажется, они сейчас на уровень маршруточников, тюремной братии и дальнобоев вышли, которым раньше тяжёлые гитары мешали. Дальше — только звёзды. На небе в клеточку, ахахаха
Ах,так оно ещё и коричневое?! Ну,а каким ему ещё быть? Забавно как эти говнари упомянули Сократа.Ни в склад ни в лад…’брат’ бля!Секира Перуна и грек Сократ! Ахуеть да и только.Потом я понял зачем была сделана эта глупость.Таким образом ублюдки подчеркнули свою некую эрудированность.Дескать не пальцем сцуко деланы…но даю башку на отсечение что они его не только не читали (он совсем не прост),но и книг его в глаза не видывали.Не фига тут обсуждать-заморачивать себе яйцы. Предлагаю выпить холодненького пивка и забить.
Забавно читать комментарии лишнехромосомного стада о нациках,в то время.когда их со всех сторон окружили,с их же слов:жиды,хохлы,чурки,бульбаши,пиндосы,гейропейцы и т.д…
Самая миролюбивая как бы нация,эти уруssкие.
Ігор написал(а):
Забавно читать комментарии лишнехромосомного стада о нациках,в то время.когда их со всех сторон окружили,с их же слов:жиды,хохлы,чурки,бульбаши,пиндосы,гейропейцы и т.д…
Самая миролюбивая как бы нация,эти уруssкие.
__________________________________________
Ты милчеловек мудак.Меня никто не окружал, и в моём лексиконе нет тех словей которые ты сейчас употребил.Ариец блять,с арбузной пристани.
GastriT написал(а):
Ігор написал(а):
Забавно читать комментарии лишнехромосомного стада о нациках,в то время.когда их со всех сторон окружили,с их же слов:жиды,хохлы,чурки,бульбаши,пиндосы,гейропейцы и т.д…
Самая миролюбивая как бы нация,эти уруssкие.
__________________________________________
Ты милчеловек мудак.Меня никто не окружал, и в моём лексиконе нет тех словей которые ты сейчас употребил.Ариец блять,с арбузной пристани.
У тебя мат на мате, матом погоняет.Всё как у типичного имперца/россиянина.
Ігор написал(а):
Всё как у типичного имперца/россиянина
______________________
Не с кем спорить-это имбецил.Игнорируем…
Какой то пакостный получился залив,мало того что все оплевались,так ещё стала подтягиваться политмразь.Как мухи на говно.Где воняет-там они.Стала подсасываться и оскорблять наше милое сообщество.Это скверно,и чую что это далеко не конец.
GastriT написал(а):
Какой то пакостный получился залив,мало того что все оплевались,так ещё стала подтягиваться политмразь.Как мухи на говно.Где воняет-там они.Стала подсасываться и оскорблять наше милое сообщество.Это скверно,и чую что это далеко не конец.
ты дурачок,вонь исходит от тебя,просто проверь свои штаны,алкаш.А заполитизировано всё,как раз в твоей убогой паРаше.Молись хуйлу,ватоголовый