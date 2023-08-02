Phil Bozeman
02.08.2023

Цитата. Вокалист WHITECHAPEL Phil Bozeman: «Я скучаю по временам, когда метал выглядел пугающим»

Блог

Фронтмен WHITECHAPEL Phil Bozeman назвал в недавнем интервью две группы, которые, по его мнению, не поддались интернет-десакрализации метала, и по-прежнему относятся всерьез к себе и к своей музыке.

«Сегодняшний Интернет все превратил в шутку, все превратил в мемасик. Ничто уже не серьезно, ничто не страшит. Я скучаю по временам, когда метал выглядел пугающим. Как вживую впечатлял, например, Mitch Lucker (покойный вокалист SUICIDE SILENCE — прим.авт.). Он выглядел реально устрашающим. Ничего подобного сегодня нет.

Есть только две группы, которые более-менее сохранили ту самую атмосферу: MESHUGGAH и BEHEMOTH. Когда смотришь BEHEMOTH, мемасики из них делать не тянет. Они жуткие на сцене. И я хочу, чтобы подобное впечатление также производили другие группы. Как раньше.

Все, что осталось сегодня, — это зайти в комментарии и оценить, кто придумает самую смешную шутку касательно того или иного коллектива. Да, я тоже люблю посмеяться. Конечно, люблю — но в музыке все-таки предпочитаю, чтобы все было всерьез. Мне нравятся мрачные, устрашающие команды… хочется, чтобы я пришел на концерт и оказался морально раздавлен увиденным. Мне нравится злобный, дикий, зловещий метал. Всегда любил именно такое».

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7 комментариев

  • Алексей написал(а):

    Он просто не видел к примеру uratsakidogi.. они бы нагнали на него жути.

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  • Черный Доктор написал(а):

    Вот насчет бегемота согласен. Но сам начал чистым вокалом петь. И да, метал сейчас совсем беззубый стал какой-то…

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  • Писюн c глазами написал(а):

    Просто людей сейчас ничем не удивишь. Когда в 70-е панки устраивали дебоши, а в начале 80-х Веном орали про ад и Сатану, это кого-то впечатляло. Сейчас народ привык к любому шоу.

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  • Юрий написал(а):

    Раньше солнце светило ярче и тд …. Как же задралит эти старческие страдания , типа «вот в наше время…» Тьфу блиать ((( Каждое поколение бубнит эту заезженную до дыр пластинку. В конце концов слушайте рэп , он сейчас вроде в моде , когда я был молодым мои родичи сходили с ума от моей музыки , они тогда пели «ой цветёт калина…» и прочее в этом роде , а я уже метал слушал … И вот это нытьё о том , что сейчас всё не так , и всё не этак , я уже наверное три поколения слышу , начиная от бабушки и заканчивая современными пиздюками 17 летними . И кстати этот чел сам то начал играть во времена когда метал уже давно стал не торт , а превратился обычный мейнстрим .

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  • коллапес написал(а):

    ну, хз что он считает за «нагнать жути»…
    Бехемосы, к слову, чем его напугали? Бутафорскими крестами или сажей, которой вечно обмазываются?
    сейчас, в эпохе капитализма и цифрового шума, самое страшное — не пришли деньги на карту)

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  • Юрий написал(а):

    Выступление Киркорова пусть посмотрит …

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  • Нокт написал(а):

    пффффф, палякі жартуюць пра Behemoth ПА-СТА-ЯН-НА

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