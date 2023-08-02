Цитата. Вокалист WHITECHAPEL Phil Bozeman: «Я скучаю по временам, когда метал выглядел пугающим»

Фронтмен WHITECHAPEL Phil Bozeman назвал в недавнем интервью две группы, которые, по его мнению, не поддались интернет-десакрализации метала, и по-прежнему относятся всерьез к себе и к своей музыке.

«Сегодняшний Интернет все превратил в шутку, все превратил в мемасик. Ничто уже не серьезно, ничто не страшит. Я скучаю по временам, когда метал выглядел пугающим. Как вживую впечатлял, например, Mitch Lucker (покойный вокалист SUICIDE SILENCE — прим.авт.). Он выглядел реально устрашающим. Ничего подобного сегодня нет.

Есть только две группы, которые более-менее сохранили ту самую атмосферу: MESHUGGAH и BEHEMOTH. Когда смотришь BEHEMOTH, мемасики из них делать не тянет. Они жуткие на сцене. И я хочу, чтобы подобное впечатление также производили другие группы. Как раньше.

Все, что осталось сегодня, — это зайти в комментарии и оценить, кто придумает самую смешную шутку касательно того или иного коллектива. Да, я тоже люблю посмеяться. Конечно, люблю — но в музыке все-таки предпочитаю, чтобы все было всерьез. Мне нравятся мрачные, устрашающие команды… хочется, чтобы я пришел на концерт и оказался морально раздавлен увиденным. Мне нравится злобный, дикий, зловещий метал. Всегда любил именно такое».

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