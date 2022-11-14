AHAB
14.11.2022

AHAB выпускают «The Coral Tombs», «тяжелый, как гигантский кальмар»

Новинки и новости

Немецкие думеры AHAB, позиционирующие свой стиль как «морской фьюнерал дум» (хотя по мне так скорей все же эпик со стоунерским подтоном, чем похороны), превозмогли восьмилетнюю, большую даже по своим обыкновенно неспешным меркам паузу между альбомами, и в январе собираются выпустить полноформатник The Coral Tombs. В качестве затравки — тяжкое восьмиминутное погружение «Prof. Arronax’ Descent Into The Vast Oceans», почти физически давящее клаустрофобным чувством, с которым над головой Капитана Немо поступательно-неизбежно сжимаются тонны соленой воды.

«На The Coral Tombs у AHAB, вероятно, лучше всего получилось звучать саундтреково. Злобный, тоскливый, печальный, медитативный релиз, одновременно пространный и тесный, до удивительного эпичный и тяжелый, будто гигантский кальмар!»

Немного странная, но тем не менее завораживающая музыка. Ктулху, кажется, должен быть счастлив.

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