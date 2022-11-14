AHAB выпускают «The Coral Tombs», «тяжелый, как гигантский кальмар»Новинки и новости
Немецкие думеры AHAB, позиционирующие свой стиль как «морской фьюнерал дум» (хотя по мне так скорей все же эпик со стоунерским подтоном, чем похороны), превозмогли восьмилетнюю, большую даже по своим обыкновенно неспешным меркам паузу между альбомами, и в январе собираются выпустить полноформатник The Coral Tombs. В качестве затравки — тяжкое восьмиминутное погружение «Prof. Arronax’ Descent Into The Vast Oceans», почти физически давящее клаустрофобным чувством, с которым над головой Капитана Немо поступательно-неизбежно сжимаются тонны соленой воды.
«На The Coral Tombs у AHAB, вероятно, лучше всего получилось звучать саундтреково. Злобный, тоскливый, печальный, медитативный релиз, одновременно пространный и тесный, до удивительного эпичный и тяжелый, будто гигантский кальмар!»
Немного странная, но тем не менее завораживающая музыка. Ктулху, кажется, должен быть счастлив.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 35
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Комментарии
Polaris:
Зануда:
Писюн в огне:
коллапес написал(а):
мда уж Негральчик, слышал бы тебя сейчас Варг, который, напомним, зашкварил Еронимуса как раз за то, что тот много шлепал губами и при этом …
juris:
ну раз сам Великий Нергал сказал… новых групп точно теперь не будет…
juris:
juris:
Спадар Антось:
В городі Херсоні,
Ночі, ой, безсонні,
Наші хлопці гасять москалів!…
Ukko:
«Не можешь не писать, не пиши» сказал по моему Жванецкий. Как вижу здесь собралось много таких не терпеливых……
коллапес:
мда уж Негральчик, слышал бы тебя сейчас Варг, который, напомним, зашкварил Еронимуса как раз за то, что тот много шлепал губами и при этом ничего не делал для блэка, …
Mikhail:
Предлагаю проблему решать с другой стороны: пенсионный возраст для олдовых банд и запрет на туры «X лет альбому Y», выезжающих на рефлексии повзрослевших и разбогате…
Anti-Poser:
В таком случае, хочется посоветовать Нэрджелу новые альбомы Behemoth. Скучные и неинтересные. Тупо самоплагиат. И это не только моё мнение…
atr:
У Epica вышел EP «The Alchemy Project». Особенность не только в куче приглашённых музыкантов, но и в том, что музыкально под них всё сделано. Например, «Human Devastation» с участіем Henri Sattl…
D:
Если человек музыкант, то его удел сочинять/исполнять и записывать музыку при любой ситуации. И никто не указ музыканту что делать. Хоть бегемоты ,хоть пантеры и жир…
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