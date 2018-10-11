…А голова — в холодильнике! Новая тема SADIST «Bloody Bates»

Итальянский SADIST изготовился выпустить в ноябре новый полноформатный альбом Spellbound, лейтмотивом которого явилось творческое наследие Альфреда Хичкока. Одна песня — один фильм, будь то «Исступление», «Птицы», «Психо» (ну как же без него) или «Дурная слава».

Кроме того, нам обещают самый тяжелый и мрачный релиз в «садистической» дискографии, и проверить, так оно или нет, можно уже сейчас, в лирик-видео «Bloody Bates».

Как по мне, то по меркам команды песня действительно жесткая — а также пропитанная, как губка, призрачно-кровавой хоррор-атмосферой. Но… излишне простовата, что ли? Все же от технарей такого уровня ждешь каких-то изысков.