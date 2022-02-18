Sadist band
18.02.2022

«Cчитайте этот альбом SADIST 2.0». Итальянцы выпускают «самый быстрый, самый экстремальный и экспериментальный» альбом в своей истории

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SADIST показали первую тему будущего альбома Firescorched, который определяют не менее чем «SADIST 2.0» — мол, происходит там столько всего, что удивительно и странно даже для них самих. Скоростной, экстремальный, амбициозный, с элементами хоррора, восточными мотивами и джазом; депрессивная жуткая лирика. Все это коллектив обещает показать в полном формате в конце мая.

Любопытен и нынешний состав банды. Помимо костяка в лицах Tommy Talamanca и Trevor Nadir, в 2020 году обновленную ритм-секцию составили
Jeroen Paul Thesseling из OBSCURA (и экс-PESTILENCE) со своим безладовым басом, а также французский драммер Romain Goulon, собравший к сорока годам длиннющий послужной список проектов, в которых он принимал и принимает участие. С 2020-го в нем вот еще и SADIST — которые, уверена, не способны подвести и представить фигню.

Так что, естественно, ждем!

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