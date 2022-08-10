Тест на олдскульность: трэшеры RAZOR выпускают первый за 25 лет альбом

Тест на олдскульность: трэшеры RAZOR выпускают первый за 25 лет альбомБлог
Когда деревья под стол пешком ходили, в середине 80-х канадская группа RAZOR уже лупила безжалостный скоростной хэви/трэш — но если из тогдашних тамошних ветеранских метал-банд в легенды вошел и закрепился VOIVOD (поначалу игравший в похожем жанре), то о «лезвии» помнят сейчас разве что андеграундные олдфаги. Ну и фанаты.
И хотя номинально команда не распадалась, последний студийный альбом Decibels вышел в 1997 году — и период, предшествовавший затишью длиной в несколько десятилетий, был полон составных пертурбаций, разборок, вражды и выяснений, кто молодец, а кто говно.
Как бы там ни было (я прочитала несколько интервью, в которых одни поливали помоями других, но так и не поняла,
откуда готовилось нападение кто первым устроил разборки), гитарист Dave Carlo таки нашел силы и желание вернуть RAZOR на большую сцену с новым релизом — и альбом Cycle Of Contempt появится в сентябре, очертив 25 лет молчания, за которые пара поколений металхедов, по сути, успела забыть некогда отличную банду. Костяку RAZOR сейчас почти под 60 (молодой в группе только новый барабанщик), однако, если верить пресс-релизам и первому синглу «Flames Of Hatred», жажда рвать и метать все еще в дядьках цела. Но нужна ли она сегодня? Давайте посмотрим.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 54
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Комментарии
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- Olaf: Тварь написал(а): Был у этой группы когда-то неплохой альбом Меморандум (1999 год, что ли). Ну как, неплохой —…
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- Писюн c глазами: Bronco написал(а): Ни одной внежанровой группы. Красавчик. А то набросают всякого говна непонятного,…
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- Bronco: Ни одной внежанровой группы. Красавчик. А то набросают всякого говна непонятного, что даже глянешь лишний…
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