Голосуем! Лучшие альбомы зимы-весны 2024

Немного нестандартно в этот раз, но поскольку сайт уходит на небольшие каникулы, надо оставить, о чем поговорить. Итак, по итогам января-мая 2024 предлагаю выбрать лучшие релизы — что понравилось больше всего из вышедшего по сей день — а заодно добавить в комментариях свои фавориты из числа коих в списке нет.

Кандидаты, которые наберут наибольшее количество плюсов (а также релизы мая, которых пока нет в Сети, например, WORMWOOD The Star и ROTTING CHRIST Pro Xristoy), войдут в следующее голосование по итогам 2024.

Голосовать можно до 6 июня включительно.

**Можно выбрать восемь альбомов.

Лучший тяжелый альбом зимы-весны 2024 Aborted «Vault Of Horrors»

Accept «Humanoid»

Austere «Beneath The Threshold»

Blaze Of Perdition «Upharsin»

Blood Red Throne «Nonagon»

Borknagar «Fall»

Brodequin «Harbinger Of Woe»

Bruce Dickinson «The Mandrake Project»

Chelsea Wolfe «She Reaches Out To She Reaches Out To She»

Crownshift «Crownshift»

Darkest Hour «Perpetual | Terminal»

Darkthrone «It Beckons Us All...»

Deicide «Banished By Sin»

Disbelief «Killing Karma»

DragonForce «Warp Speed Warriors»

Dååth «The Deceivers»

Enterprise Earth «Death: An Anthology»

Escuela Grind «DDEEAATTHHMMEETTAALL»

Exhorder «Defectum Omnium»

Feuerschwanz «Warriors»

Gatecreeper «Dark Superstition»

Hamferð «Men Gu​ð​s Hond Er Sterk»

Hell:On «Shaman»

High On Fire «Cometh The Storm»

Houwitser «Sentinel Beast»

Ihsahn «Ihsahn»

Infected Rain «Time»

Ingested «The Tide Of Death And Fractured Dreams»

Inquisition «Veneration Of Medieval Mysticism And Cosmological Violence»

Job For A Cowboy «Moon Healer»

Judas Priest «Invincible Shield»

Kerry King «From Hell I Rise»

Khold «Du D​ø​mmes Til D​ø​d»

Korpiklaani «Rankarumpu»

Madder Mortem «Old Eyes, New Heart»

Midnight «Hellish Expectations»

Ministry «Hopiumforthemasses»

My Dying Bride «A Mortal Binding»

Necrophagia «Moribundis Grim»

Necrophobic «In The Twilight Grey»

Nocturnus AD «Unicursal»

Pain «I Am»

Pestilence «Levels Of Perception»

Rage «Afterlifelines»

Satanic North «Satanic North»

Six Feet Under «Killing For Revenge»

Skeletal Remains «Fragments Of The Ageless»

Sonata Arctica «Clear Cold Beyond»

Static-X «Project Regeneration, Vol. 2»

The Obsessed «Gilded Sorrow»

Týr «Battle Ballads»

VLTIMAS «Epic»

Vitriol «Suffer & Become» результаты

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