Metalheads
22.05.2024

Голосуем! Лучшие альбомы зимы-весны 2024

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Немного нестандартно в этот раз, но поскольку сайт уходит на небольшие каникулы, надо оставить, о чем поговорить. Итак, по итогам января-мая 2024 предлагаю выбрать лучшие релизы — что понравилось больше всего из вышедшего по сей день — а заодно добавить в комментариях свои фавориты из числа коих в списке нет.

Кандидаты, которые наберут наибольшее количество плюсов (а также релизы мая, которых пока нет в Сети, например, WORMWOOD The Star и ROTTING CHRIST Pro Xristoy), войдут в следующее голосование по итогам 2024.

Голосовать можно до 6 июня включительно.

**Можно выбрать восемь альбомов.

Лучший тяжелый альбом зимы-весны 2024

результаты

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4 комментария

  • К написал(а):

    А что на этом сайте про металл пишут?

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  • HNKNTNH написал(а):

    Не хватает достойных альбомов 2024г. следующих групп:
    Ribspreader
    Necrowretch
    Deathropy
    Eternal Storm
    Austrian Death Machine
    Suicidal Angels
    Granitader
    Blood Red Delusion

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  • Metaller555 написал(а):

    Абсолютные фавориты — MDB и Hell:On. Это просто мегахиты! А так и Брюс молодец, и Керри, и древние Judas Priest, и новые Skeletal Remains…

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  • Ігор написал(а):

    А мне больше других понравился «Ovdan»,израильтян Tomorrow’s Rain.

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