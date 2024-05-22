Голосуем! Лучшие альбомы зимы-весны 2024

Голосуем! Лучшие альбомы зимы-весны 2024Блог
Немного нестандартно в этот раз, но поскольку сайт уходит на небольшие каникулы, надо оставить, о чем поговорить. Итак, по итогам января-мая 2024 предлагаю выбрать лучшие релизы — что понравилось больше всего из вышедшего по сей день — а заодно добавить в комментариях свои фавориты из числа коих в списке нет.
Кандидаты, которые наберут наибольшее количество плюсов (а также релизы мая, которых пока нет в Сети, например, WORMWOOD The Star и ROTTING CHRIST Pro Xristoy), войдут в следующее голосование по итогам 2024.
Голосовать можно до 6 июня включительно.
**Можно выбрать восемь альбомов.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 96
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Комментарии
Ігор:
А мне больше других понравился «Ovdan»,израильтян Tomorrow’s Rain.…
Metaller555:
Абсолютные фавориты — MDB и Hell:On. Это просто мегахиты! А так и Брюс молодец, и Керри, и древние Judas Priest, и новые Skeletal Remains……
HNKNTNH:
Не хватает достойных альбомов 2024г. следующих групп:
Ribspreader
Necrowretch
Deathropy
Eternal Storm
Austrian Death Machine
Suicidal Angels
Granitader
Blood Red Delusion…
К:
juris:
Клоун:
Я после слушания метала в течении 25 лет перешёл на техно, а лучшими песнями Метлы и Лип Бицкит считаю «Frantic» и «Eat you alive» соответственно, поэтому слушать Ночного желани…
Дед Аким:
По статусу и финансам Туомас может себе позволить выпустить клип с 10 минутным вступлением и тройной CD альбом с акустическими и инструментальными версиями песен…
Ad Noctum:
Ветошь написал(а):
Музыкальная графомания от Туомаса
Так-то да, Туомас с 2007-ого ничего принципиально нового не представил. Но уровень держит, и послуша…
atr:
На удивление, послушал больше одного раза. Какой-то всплеск есть.…
Писюн c глазами:
Ветошь:
Другой Александр:
Дед Аким написал:
Блин, из меня пошляк получается, а так вообще я очень скромный и культурный в жизни.
Я сегодня в инете в углу страницы увидел рекламу. Цвето…
Другой Александр:
Дед Аким написал:
….но это ещё не самое плохое, вынужден был общаться с молодежью временно и они слушали современный русский рэп, мне стало плохо физически, пр…
А что на этом сайте про металл пишут?
Не хватает достойных альбомов 2024г. следующих групп:
Ribspreader
Necrowretch
Deathropy
Eternal Storm
Austrian Death Machine
Suicidal Angels
Granitader
Blood Red Delusion
Абсолютные фавориты — MDB и Hell:On. Это просто мегахиты! А так и Брюс молодец, и Керри, и древние Judas Priest, и новые Skeletal Remains…
А мне больше других понравился «Ovdan»,израильтян Tomorrow’s Rain.