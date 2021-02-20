Помоги IRON MAIDEN попасть в Зал славы рок-н-ролла!Блог
Не прошло и 200 лет, как IRON MAIDEN попали в число номинантов на включение в Зал славы рок-н-ролла. Состав нынешних и прошлых участников следующий: Bruce Dickinson, Steve Harris, Nicko McBrain, Adrian Smith, Dave Murray, Janick Gers, Paul Di’Anno, Clive Burr, Dennis Stratton. А конкуренцию «мэйденам» на пути к «славе» составляют Chaka Khan, LL Cool J, Fela Kuti, NEW YORK DOLLS, FOO FIGHTERS, Carole King, Jay-Z, Tina Turner, DEVO, Mary J. Blige, THE GO-GO’s, Todd Rundgren, Dionne Warwick, Kate Bush, RAGE AGAINST THE MACHINE — причем по количеству голосов хэви-металисты пока на четвертом месте. Пора исправлять!
Голосование проводится на официальном сайте Hall Of Fame, и на настоящий момент в нем отметилось более миллиона участников. Регистрировать свой голос можно ежедневно, до пяти раз в день, до 30 апреля. Топ-5 артистов, набравшие наибольшее количество голосов, получат «фанатский бюллетень» в общем зачете. Помимо него, при выборе финалистов будут учитываться мнения профессиональных деятелей шоубиза (коих около тысячи).
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 100
Обновления
-
Помоги IRON MAIDEN попасть в Зал славы рок-н-ролла!
-
Стрим альбома LAKE OT TEARS «Ominous»
-
THERION покоряет чарты. «Песен у нас было сразу на три альбома»
-
В ICED EARTH осталось два человека
-
Rob Zombie о любви к овощам: «Лет девять назад съел яйца на завтрак — и понял, что это мерзко. С того момента я 100% веган»
-
Осторожно, горячо: 74-летний гитарист KING CRIMSON Роберт Фрипп записал с женой секси-кавер METALLICA
-
Kerry King про Alexi Laiho: «Он играл, как гитарный бог»
-
Флоридский металист сыграл DARKTHRONE на гитаре из скелета своего дяди
-
Бобры не добры. Встречайте шведскую дэз-грайндовую группу BELARUS BEAVER
-
DARK SKY BURIAL: неожиданный электронный сольный проект от Shane Embury
Добавить комментарий