Помоги IRON MAIDEN попасть в Зал славы рок-н-ролла!

Не прошло и 200 лет, как IRON MAIDEN попали в число номинантов на включение в Зал славы рок-н-ролла. Состав нынешних и прошлых участников следующий: Bruce Dickinson, Steve Harris, Nicko McBrain, Adrian Smith, Dave Murray, Janick Gers, Paul Di’Anno, Clive Burr, Dennis Stratton. А конкуренцию «мэйденам» на пути к «славе» составляют Chaka Khan, LL Cool J, Fela Kuti, NEW YORK DOLLS, FOO FIGHTERS, Carole King, Jay-Z, Tina Turner, DEVO, Mary J. Blige, THE GO-GO’s, Todd Rundgren, Dionne Warwick, Kate Bush, RAGE AGAINST THE MACHINE — причем по количеству голосов хэви-металисты пока на четвертом месте. Пора исправлять!

Голосование проводится на официальном сайте Hall Of Fame, и на настоящий момент в нем отметилось более миллиона участников. Регистрировать свой голос можно ежедневно, до пяти раз в день, до 30 апреля. Топ-5 артистов, набравшие наибольшее количество голосов, получат «фанатский бюллетень» в общем зачете. Помимо него, при выборе финалистов будут учитываться мнения профессиональных деятелей шоубиза (коих около тысячи).

