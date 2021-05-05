spasm band
05.05.2021

Готовьте ваши SPASM’ы! Мастера порнограйнда выпускают новый альбом

Новинки и новости

После Pussy​ ​De​ Luxe уважаемого ансамбля хрюка, песни и пляски из Чехии SPASM прошло шесть лет, и вот наконец вокально-инструментальное трио подготовило новую 18-актовую оду геморрою, гимны мастурбации, псалмы во имя писюнов с глазами, панегирики патологиям и дифирамбы перверсиям. Группа прогрессировала? Выросла музыкально и личностно? Ни в коем случае. За это мы их и любим.

Альбом под названием Mystery Of Obsession выйдет в середине июля — и, честно, жду с нетерпением, когда под эти задорные звуки можно будет постоять в какой-нибудь пробке.

На диске чехов зарекомендовали себя разные уважаемые гости, в том числе из GUTALAX и GUINEAPIG — и отдельные части симфонии уже доступны к прослушиванию. Наслаждайтесь!

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