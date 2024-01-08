Cemetery of Scream
08.01.2024

CEMETERY OF SCREAM выпустили первый альбом за 14 лет. В принципе, могли б этого не делать

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Oceans — новый, выпущенный после четырнадцатилетнего перерыва альбом поляков CEMETERY OF SCREAM, — лейбл Sleaszy Rider, как мог, нахвалил, пообещал шедевр и удовольствие фанатам PARADISE LOST, ANATHEMA, LAKE OF TEARS, CEMETARY, CREMATORY, DRACONIAN, LACRIMOSA, AMORPHIS, MOONSPELL, KATATONIA, PYOGENESIS и TIAMAT, однако не смог добиться от своих подопечных ни единого хита, достойного хоть одной из перечисленных групп.

CEMETERY OF SCREAM действительно неплохо начинали в середине 90-х — и меланхолический проникновенный дум с вкраплениями дэз-дума и готики трех первых альбомов, пускай звучащий наивно из динамиков 2024-го, в ту, еще кассетную пору успешно разливался по андеграунду восточноевропейским сумрачным колоритом (и акцентом).

Потом, как и многих, COS понесло в дарк-метал и танцевальные ритмы; чистый мужской вокал принял привычку подвывать, звук стал реже и, главное, необходимое для ретроспективного готик-метала умение сделать броскую, чистую, вразумительную аранжировку поляки, разнообразив жанровую палитру, так толком и не освоили, сведя дело к винегрету и хаосу.

Помнится, я не смогла дослушать до конца Frozen Images в 2009-м — и с большим трудом осилила новый Oceans. Как-то все это сегодня, имхо, уныло и не нужно. Но не настаиваю: кому-то, возможно, зайдет.

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1 comment

  • Ad Noctum написал(а):

    Абсолютно согласен с написанным! Первые три альбома систематически переслушиваю — и на трубе, и на компактах. «The Event Horizon» — иногда, в основном ради «Cold Obsession in My Eyes». А вот «Frozen Images» и новый — унылы. Да и этот Олаф Рожански как вокалист совершенно мимо, особенно во «Frozen Images». Сходу хуже только Конни Андрежку, бывшего из Crematory, могу вспомнить. http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif

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