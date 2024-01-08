CEMETERY OF SCREAM выпустили первый альбом за 14 лет. В принципе, могли б этого не делать

CEMETERY OF SCREAM выпустили первый альбом за 14 лет. В принципе, могли б этого не делатьНовинки и новости
Oceans — новый, выпущенный после четырнадцатилетнего перерыва альбом поляков CEMETERY OF SCREAM, — лейбл Sleaszy Rider, как мог, нахвалил, пообещал шедевр и удовольствие фанатам PARADISE LOST, ANATHEMA, LAKE OF TEARS, CEMETARY, CREMATORY, DRACONIAN, LACRIMOSA, AMORPHIS, MOONSPELL, KATATONIA, PYOGENESIS и TIAMAT, однако не смог добиться от своих подопечных ни единого хита, достойного хоть одной из перечисленных групп.
CEMETERY OF SCREAM действительно неплохо начинали в середине 90-х — и меланхолический проникновенный дум с вкраплениями дэз-дума и готики трех первых альбомов, пускай звучащий наивно из динамиков 2024-го, в ту, еще кассетную пору успешно разливался по андеграунду восточноевропейским сумрачным колоритом (и акцентом).
Потом, как и многих, COS понесло в дарк-метал и танцевальные ритмы; чистый мужской вокал принял привычку подвывать, звук стал реже и, главное, необходимое для ретроспективного готик-метала умение сделать броскую, чистую, вразумительную аранжировку поляки, разнообразив жанровую палитру, так толком и не освоили, сведя дело к винегрету и хаосу.
Помнится, я не смогла дослушать до конца Frozen Images в 2009-м — и с большим трудом осилила новый Oceans. Как-то все это сегодня, имхо, уныло и не нужно. Но не настаиваю: кому-то, возможно, зайдет.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 97
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Комментарии
Jean-Jacques Huyac:
Другой Александр написал(а):
Дружище Христос написал(а):
Александр написал(а):
Jean-Jacques Huyac написал(а):
Добрая навіна! Толькі нядаўна перагледжваў The Year of the Voyager, �…
Ad Noctum:
Абсолютно согласен с написанным! Первые три альбома систематически переслушиваю — и на трубе, и на компактах. «The Event Horizon» — иногда, в основном ради «Cold Obsession in My Eyes». А в�…
Виктор:
Виктор:
Крутой гитарист.
Заслуживает играет в нормальных группах, а не в сраном Arch Enemy…
Green:
Юрий написал(а):
Статья огонь . Вам бы книги издавать )
Вот, вот и я туда же….вернее того же мнения!))…
Черноярец:
goremyka написал(а):
Кто про что, а вшивый про баню
Догадаюсь, ты тоже относишься к русофобии с приятием и пониманием)…
Дед Аким:
Дед Аким:
Просто к чему это старье? Дело в том что все связано, отныне и присно, вовеки веков и аминь. Brainstorm — друзья и любимая группа БИ 2 — враги режима — иностранные агенты — п�…
Дед Аким:
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Дед Аким:
Кирилл Юрич написал(а):
Earthside «Let the truth speak»- очень мощный альбом записали, пригласив на него кучу известных вокалистов. И конкретно здесь этот фактор сработал н…
Кирилл Юрич:
Earthside «Let the truth speak»- очень мощный альбом записали, пригласив на него кучу известных вокалистов. И конкретно здесь этот фактор сработал на все 100! Для многократного про…
goremyka:
Черноярец написал(а):
Запрет обложки с расчленёнкой — это фигня. В 2001-ом, например, обложка Димму Боргира попадала под подобную цензуру.
В прошлом году было и…
Писюн с глазами:
Моран написал(а):
Я их слушал лет в 15, но играть одно и то же гавно уже 35 лет? Как им раньше не наскучило? Это же так уныло, как в плане музыки, так и в плане текстов…
Абсолютно согласен с написанным! Первые три альбома систематически переслушиваю — и на трубе, и на компактах. «The Event Horizon» — иногда, в основном ради «Cold Obsession in My Eyes». А вот «Frozen Images» и новый — унылы. Да и этот Олаф Рожански как вокалист совершенно мимо, особенно во «Frozen Images». Сходу хуже только Конни Андрежку, бывшего из Crematory, могу вспомнить.