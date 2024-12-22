Фото: I AM MORBID, SUFFOCATION, UADA, MORTIFERUM, FULCI, KNOLL

Фото: I AM MORBID, SUFFOCATION, UADA, MORTIFERUM, FULCI, KNOLLБлог . Фото
Репортаж и небольшие видео смотрим тут.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 27
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Комментарии
Юрий:
Извиняюсь за оффтоп , но больше не куда тут написать )) В общем немного странно , что мимо кассы прошли два выпущенных альбома гр. SHINING , 2024 — The Helsinki Tapes (DEMO) и 2024 — Feberdrommar (…
Obitur:
Унылая тошниловка. Все проекты лехтинена — однотипные, а сам он является токсичным м-+(:м.
Тн «сибирский» блэк — это чушь.
Скучное полотно, которое нейросетка сможет в…
DC:
Интересный набор. Хорошо, что обошлось без каких-нибудь Milli Vanilli …
Antonarchus:
Вживую ребята круты! Так что пусть себе хайпят если надо. Но лучше пусть возвращаются к нам и еще пошумят.…
Дед Аким:
Ещё немного немцев. Продолжение темы. Удо Диркшнайдер. Полностью сольное его творчество не знаю, Accept больше нравится, хотя и Удо уважаю, крутой дядька и человек до�…
Другой Александр:
Писюн с глазами написал:
Это у него лицо так растатуированно или он только поел?
Есть мнение, что татухи на лице — признак псих. невменяемости. Вон, у чувака,…
Jason:
jurgis написал(а):
эхх, ОмерЫка… извращуги-манняки-копрофилы — а при чём тут музыка?такими темпами скоро будем иметь говно-киллер
shitkiller.com как раз не занят …
Писюн с глазами:
Алексей:
Другой Александр написал(а):
Я тут ещё подумал. Представил себя на месте какого-нибудь обывателя, который всю жизнь только постсоветскую эстраду или там т. н. «…
Sonder77:
Виктор написал(а):
простите что бомбануло
не простим за Гриму…
Дед Аким:
Ещё немного немцев. Трушная великая хэви метал банда, образец жанра, классика. Accept. Говоря о них нельзя не пройтись по сольному творчеству UDO. Но это завтра, за один �…
goremyka:
Почему то вспомнился украинский грайнд коллектив с названием Ebanath… Этому типу больше подошло бы название …
goremyka:
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